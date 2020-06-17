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Препарат дексаметазон давно известен в Польше, заявили в Минздраве
Препарат дексаметазон давно известен в Польше и применяется для лечения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам пресс-секретарь Минздрава страны Войцех... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, польша, в мире

Препарат дексаметазон давно известен в Польше, заявили в Минздраве

15:33 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Максим Блинов
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Медицинский работник. Архивное фото
ВАРШАВА, 17 июн – РИА Новости. Препарат дексаметазон давно известен в Польше и применяется для лечения коронавирусной инфекции, сообщил журналистам пресс-секретарь Минздрава страны Войцех Андрусевич.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний препарата дексаметазон. Согласно результатам проведенного в Оксфорде исследования, противовоспалительный препарат снижает риск смерти пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, на 35%, среди пациентов, находящихся на кислородном лечении, - на 20%. Упаковка препарата в Британии стоит всего порядка пяти фунтов стерлингов. Правительство Великобритании во вторник одобрило дексаметазон для лечения от COVID-19 и утверждает, что это первое в мире лекарство от коронавируса.
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"Это противовоспалительное лекарство нам давно известно. Оно используется среди прочего для лечения ревматоидных заболеваний или кожных заболеваний, а в последнее время при симптоматическом лечении пациентов с Covid-19", - сказал пресс-секретарь.
"Оно (лекарство) не является чем-то новым. Оно производится как минимум в трех польских компаниях. Доступно на рынке. Дешево", - добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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