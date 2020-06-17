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В Германии ждут конкретной информации от США по выводу войск
Германия ждет конкретной информации о том, как будет реализовано решение президента США о выводе части войск из ФРГ, заявил официальный представитель кабинета... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:32
штеффен зайберт
дональд трамп
министерство обороны сша
германия
сша
в мире
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353
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штеффен зайберт, дональд трамп, министерство обороны сша, германия, сша, в мире

В Германии ждут конкретной информации от США по выводу войск

15:32 17.06.2020
467
© AP Photo / StringerГлавный въезд на базу "Бюхель" в Германии
Главный въезд на базу Бюхель в Германии
© AP Photo / Stringer
Главный въезд на базу "Бюхель" в Германии . Архивное фото
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Германия ждет конкретной информации о том, как будет реализовано решение президента США о выводе части войск из ФРГ, заявил официальный представитель кабинета министров Штеффен Зайберт.
"Мы приняли к сведению заявление президента США. Насколько это повлияет на размещенные здесь, в Германии, американские войска, зависит от реализации этого предложения американского президента, которой занимается министерство обороны США. Мы ждем конкретной информации по этому поводу", - заявил Зайберт на брифинге в среду.
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Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России". В настоящее время в Германии размещены 34,5 тысячи американских военнослужащих.
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас
15 июня, 09:06
В МИД Германии прокомментировали планы США по выводу войск
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Штеффен ЗайбертДональд ТрампМинистерство обороны СШАГерманияСШАВ мире
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