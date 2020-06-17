https://ria.ru/20200617/1573069716.html
В Германии ждут конкретной информации от США по выводу войск
Германия ждет конкретной информации о том, как будет реализовано решение президента США о выводе части войск из ФРГ, заявил официальный представитель кабинета... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:32
2020-06-17T15:32
штеффен зайберт
дональд трамп
министерство обороны сша
германия
сша
в мире
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
штеффен зайберт, дональд трамп, министерство обороны сша, германия, сша, в мире