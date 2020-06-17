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Эксперт прокомментировал полет Ту-95 у границ США
Полёт российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС у границ США не нарушал никаких международных норм и является ответом на участившуюся активность ВВС... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:43
сильная россия
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Кадры полета российских стратегических ракетоносцев над Тихим океаном
Министерство обороны опубликовало видео полета российских стратегических ракетоносцев над Тихим океаном.
2020-06-17T15:32
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сильная россия, сергей рудской, ту-95мс, ввс сша, f-22, нато, сша

Эксперт прокомментировал полет Ту-95 у границ США

15:32 17.06.2020 (обновлено: 16:43 17.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтратегический дальний ракетоносец Ту-95
Стратегический дальний ракетоносец Ту-95
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Стратегический дальний ракетоносец Ту-95 . Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Полёт российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС у границ США не нарушал никаких международных норм и является ответом на участившуюся активность ВВС США у западных рубежей РФ, заявил РИА Новости в среду член высшего совета организации "Сильная Россия" Герой России, летчик-испытатель Анатолий Кнышов.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что истребители ВВС США F-22 сопроводили четыре российских стратегических ракетоносца Ту-95МС около границы России и США.
Одиннадцатичасовой полет четырех российских бомбардировщиков был плановым и проходил над нейтральными водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также северной части Тихого океана.
"Наши стратегические самолёты выполняют полёты строго по международным правилам, над нейтральными водами. Если это всё выполнено, то пусть сопровождают (американские самолёты – ред) – какая разница? У наших границ в районе Балтийского моря они летают, ну и мы будем летать, нам необходимо тренировать наших лётчиков дальней авиации", - сказал Кнышов.
При этом собеседник агентства ответил, что Россия не может не реагировать на активность США и других стран Североатлантического Альянса у западных границ РФ: "Америка и другие страны НАТО летают здесь, а мы будем летать там и тревожить их, как они нас. Я думаю, что это правильно".
Ранее начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-полковник Сергей Рудской заявлял, что Москва фиксирует высокий уровень активности Соединенных Штатов и их союзников по НАТО вблизи российских границ.
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Сильная РоссияСергей РудскойТу-95МСВВС СШАF-22НАТОСША
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