Жительница Ивановской области с COVID-19 умерла сразу после родов

Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Жительница Жительница Ивановской области с тяжелой формой пневмонии на фоне COVID-19 скончалась сразу после того, как медики сделали ей экстренное кесарево сечение, за жизнь ребенка борются врачи, сообщил журналистам руководитель департамента здравоохранения Артур Фокин.

Фокин провел брифинг в режиме видеоконференции.

"Очень тяжелая смерть произошла у нас позавчера. Это беременная, 33 года. Течение заболевания достаточно быстрое. Делалась компьютерная томография, выявлена вероятная ковид-пневмония", - сказал Фокин.

По его словам, течение болезни протекало тяжело. Ивановские медики консультировались с московскими специалистами по лечению коронавируса и с акушерами.

"Пришлось экстренно родоразрешать. Ребенок сейчас в тяжелом состоянии находится в НИИ материнства и детства (в Москве – ред.). Несмотря на всю проводимую терапию, к сожалению, пациентка умерла. По результатам вскрытия практически 90% легких поражены, имеются признаки тромбоэмболии. Но пока мы ждем результатов вирусологии, чтобы определиться с окончательным диагнозом", - подчеркнул глава депздрава.

Он отметил, что ребенок был рожден на 32-й неделе беременности. Пока неизвестно, есть ли у него COVID-19. За его жизнь борются врачи.

По словам Фокина, сразу после родов матери стало лучше, но спустя некоторое время произошла внезапная смерть.

Фокин рассказал, что в среду в Ивановской области в больницу поступила еще одна беременная женщина с COVID-19, и призвал будущих мам внимательнее относиться к своему здоровью и соблюдать самоизоляцию.