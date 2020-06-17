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Жительница Ивановской области с COVID-19 умерла сразу после родов
Жительница Ивановской области с тяжелой формой пневмонии на фоне COVID-19 скончалась сразу после того, как медики сделали ей экстренное кесарево сечение, за... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:29
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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Жительница Ивановской области с COVID-19 умерла сразу после родов

15:29 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Красногорске
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЯРОСЛАВЛЬ, 17 июн – РИА Новости. Жительница Ивановской области с тяжелой формой пневмонии на фоне COVID-19 скончалась сразу после того, как медики сделали ей экстренное кесарево сечение, за жизнь ребенка борются врачи, сообщил журналистам руководитель департамента здравоохранения Артур Фокин.
Фокин провел брифинг в режиме видеоконференции.
"Очень тяжелая смерть произошла у нас позавчера. Это беременная, 33 года. Течение заболевания достаточно быстрое. Делалась компьютерная томография, выявлена вероятная ковид-пневмония", - сказал Фокин.
По его словам, течение болезни протекало тяжело. Ивановские медики консультировались с московскими специалистами по лечению коронавируса и с акушерами.
"Пришлось экстренно родоразрешать. Ребенок сейчас в тяжелом состоянии находится в НИИ материнства и детства (в Москве – ред.). Несмотря на всю проводимую терапию, к сожалению, пациентка умерла. По результатам вскрытия практически 90% легких поражены, имеются признаки тромбоэмболии. Но пока мы ждем результатов вирусологии, чтобы определиться с окончательным диагнозом", - подчеркнул глава депздрава.
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Он отметил, что ребенок был рожден на 32-й неделе беременности. Пока неизвестно, есть ли у него COVID-19. За его жизнь борются врачи.
По словам Фокина, сразу после родов матери стало лучше, но спустя некоторое время произошла внезапная смерть.
Фокин рассказал, что в среду в Ивановской области в больницу поступила еще одна беременная женщина с COVID-19, и призвал будущих мам внимательнее относиться к своему здоровью и соблюдать самоизоляцию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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