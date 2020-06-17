В Госдуме оценили идею ввести новое пособие для родителей-одиночек

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Строкова прокомментировала инициативу Национального родительского комитета (НРК) о введении нового пособия для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Она выразила уверенность в том, что соответствующие выплаты необходимо ввести на постоянной основе, а не только до конца 2020 года.
"Принятие законопроекта ЛДПР могло бы способствовать реализации положения, закрепленного в ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации, обязывающего государство защищать семью, материнство и детство", — сказала Строкова в комментарии RT.
Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала РИА Новости, что организация выступила с инициативой ввести до конца года выплаты для родителей-одиночек размером не менее двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи, чтобы поддержать их в период ограничений.