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В Госдуме оценили идею ввести новое пособие для родителей-одиночек
Депутат Госдумы Елена Строкова прокомментировала инициативу Национального родительского комитета (НРК) о введении нового пособия для матерей и отцов,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:29
елена строкова
ирина волынец
госдума рф
общество
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елена строкова, ирина волынец, госдума рф, общество

В Госдуме оценили идею ввести новое пособие для родителей-одиночек

15:29 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Депутат Госдумы Елена Строкова прокомментировала инициативу Национального родительского комитета (НРК) о введении нового пособия для матерей и отцов, воспитывающих детей в одиночку.
Она выразила уверенность в том, что соответствующие выплаты необходимо ввести на постоянной основе, а не только до конца 2020 года.
"Принятие законопроекта ЛДПР могло бы способствовать реализации положения, закрепленного в ч. 1 ст. 38 Конституции Российской Федерации, обязывающего государство защищать семью, материнство и детство", — сказала Строкова в комментарии RT.
Ранее глава Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала РИА Новости, что организация выступила с инициативой ввести до конца года выплаты для родителей-одиночек размером не менее двух прожиточных минимумов на каждого члена семьи, чтобы поддержать их в период ограничений.
Валерий Рязанский
10:30
Сенатор назвал идею о дополнительном пособии родителям-одиночкам излишней
20100012
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Елена СтроковаИрина ВолынецГосдума РФОбщество
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