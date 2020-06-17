Профсоюз в Британии потребовал, чтобы курьеров пускали в туалеты кафе

ЛОНДОН, 17 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Британский профсоюз Unite требует, чтобы закусочные и кафе, которые в условиях карантина работают "навынос", позволили развозящим заказы курьерам пользоваться их туалетами. Соответствующее обращение профсоюз опубликовал в среду.

В Unite обратились несколько самозанятых курьеров, которые работают с такими платформами, как Deliveroo и Uber Eats, с жалобой на закусочные и кафе, с которыми они работают, что те все чаще отказывают им в праве воспользоваться туалетом.

При этом из-за карантина, действующего в Великобритании с 23 марта, все общественные туалеты закрыты. В таких условиях водителям приходится справлять нужду в кустах, ​​не имея надлежащих средств для мытья рук, негодуют в профсоюзе.

Unite заявил, что в министерство здравоохранения и министерство транспорта направлено письмо, в котором говорится о необходимости напомнить предприятиям общественного питания "об их обязанностях".

"Водители имеют право пользоваться туалетом при оформлении доставки", - подчеркнули в профсоюзе, призвав также курьеров сообщать об отказах.