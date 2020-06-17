https://ria.ru/20200617/1573069306.html
Профсоюз в Британии потребовал, чтобы курьеров пускали в туалеты кафе
Британский профсоюз Unite требует, чтобы закусочные и кафе, которые в условиях карантина работают "навынос", позволили развозящим заказы курьерам пользоваться... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:28
2020-06-17T15:28
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153069/65/1530696587_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_01ad34171891d46ac82222d6df9d7460.jpg
https://ria.ru/20200605/1572515692.html
https://ria.ru/20200605/1572509429.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/153069/65/1530696587_0:0:2048:1152_1400x0_80_0_0_01ad34171891d46ac82222d6df9d7460.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153069/65/1530696587_148:0:1968:1365_1400x0_80_0_0_f0218aaf438d58613a3f93f80572dc23.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153069/65/1530696587_376:0:1741:1365_1400x0_80_0_0_0d9d614e89e33126c952e7eccc8b7326.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великобритания, в мире
ЛОНДОН, 17 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Британский профсоюз Unite требует, чтобы закусочные и кафе, которые в условиях карантина работают "навынос", позволили развозящим заказы курьерам пользоваться их туалетами. Соответствующее обращение профсоюз опубликовал в среду.
В Unite обратились несколько самозанятых курьеров, которые работают с такими платформами, как Deliveroo и Uber Eats, с жалобой на закусочные и кафе, с которыми они работают, что те все чаще отказывают им в праве воспользоваться туалетом.
При этом из-за карантина, действующего в Великобритании
с 23 марта, все общественные туалеты закрыты. В таких условиях водителям приходится справлять нужду в кустах, не имея надлежащих средств для мытья рук, негодуют в профсоюзе.
Unite заявил, что в министерство здравоохранения и министерство транспорта направлено письмо, в котором говорится о необходимости напомнить предприятиям общественного питания "об их обязанностях".
"Водители имеют право пользоваться туалетом при оформлении доставки", - подчеркнули в профсоюзе, призвав также курьеров сообщать об отказах.
Unite пообещал "назвать и опозорить" работодателей, которые не соблюдают закон и отказываются действовать, когда освещаются проблемы. "Компании, которые будут отказывать в доступе, будут названы и опозорены, потому что их действия угрожают здоровью населения", - отмечается в заявлении.