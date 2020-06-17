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Профсоюз в Британии потребовал, чтобы курьеров пускали в туалеты кафе
Британский профсоюз Unite требует, чтобы закусочные и кафе, которые в условиях карантина работают "навынос", позволили развозящим заказы курьерам пользоваться... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:28
великобритания
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РИА Новости
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353
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великобритания, в мире

Профсоюз в Британии потребовал, чтобы курьеров пускали в туалеты кафе

15:28 17.06.2020
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CC BY-SA 2.0 / Wei-Te Wong / Speedy's Sandwich Bar & CafeSpeedy's Sandwich Bar & Cafe в Лондоне
Speedy's Sandwich Bar & Cafe в Лондоне
CC BY-SA 2.0 / Wei-Te Wong / Speedy's Sandwich Bar & Cafe
Speedy's Sandwich Bar & Cafe в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 17 июн – РИА Новости, Наталья Копылова. Британский профсоюз Unite требует, чтобы закусочные и кафе, которые в условиях карантина работают "навынос", позволили развозящим заказы курьерам пользоваться их туалетами. Соответствующее обращение профсоюз опубликовал в среду.
В Unite обратились несколько самозанятых курьеров, которые работают с такими платформами, как Deliveroo и Uber Eats, с жалобой на закусочные и кафе, с которыми они работают, что те все чаще отказывают им в праве воспользоваться туалетом.
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При этом из-за карантина, действующего в Великобритании с 23 марта, все общественные туалеты закрыты. В таких условиях водителям приходится справлять нужду в кустах, ​​не имея надлежащих средств для мытья рук, негодуют в профсоюзе.
Unite заявил, что в министерство здравоохранения и министерство транспорта направлено письмо, в котором говорится о необходимости напомнить предприятиям общественного питания "об их обязанностях".
"Водители имеют право пользоваться туалетом при оформлении доставки", - подчеркнули в профсоюзе, призвав также курьеров сообщать об отказах.
Unite пообещал "назвать и опозорить" работодателей, которые не соблюдают закон и отказываются действовать, когда освещаются проблемы. "Компании, которые будут отказывать в доступе, будут названы и опозорены, потому что их действия угрожают здоровью населения", - отмечается в заявлении.
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