https://ria.ru/20200617/1573069271.html
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутата Наталью Поклонскую удивил ажиотаж в прессе, который вызвали сообщения о захвате уральского монастыря схиигуменом Сергием (Николаем Романовым). РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:27
2020-06-17T15:41
схиигумен сергий (николай романов)
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
религия и мировоззрение
наталья поклонская
русская православная церковь
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https://ria.ru/20200617/1573059743.html
Сергей Макаров
Кому сдача, а кому возврат. Ответили таки за Севастополь.. Еще Одесса с Харковом должны вернуться в родную гавань...
15
Сергей Макаров
Это тот случай, когда "уйду в женский монастырь" стало реальностью :)))
10
9
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155935/86/1559358646_0:0:3222:1812_1400x0_80_0_0_bf8407a97bfad90741d9f0c6654d2933.jpg
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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схиигумен сергий (николай романов), ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, наталья поклонская, русская православная церковь
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Депутата Наталью Поклонскую удивил
ажиотаж в прессе, который вызвали сообщения о захвате уральского монастыря схиигуменом Сергием (Николаем Романовым).
По мнению Поклонской, СМИ стали намеренно раздувать скандал из этой истории. Она считает, что решением этого вопроса должна заниматься РПЦ или другие компетентные органы.
"Я миллион раз говорила: не духовник он мне. Но журналистам нравится писать "экс-духовник". Да, я с ним знакома. Плохого сказать в отношении Сергия не могу, он хороший человек", — сказала она в беседе с "Газетой.ру".
Ранее сообщалось, что в Среднеуральском женском монастыре по просьбе священнослужителя начали дежурить казаки, а он сам фактически отстранил от управления законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину). В пресс-службе Екатеринбургской епархии позже пояснили, что настоятельница покинула обитель, так как не разделяет позицию схиигумена. Сам отец Сергий назвал обвинения странными. Свое нахождение в монастыре он объяснил нежеланием оставлять послушниц, поскольку монастырь собираются передать под руководство духовника Ново-Тихвинского монастыря.
Комментируя скандал с "захватом" монастыря в Екатеринбургской епархии также напомнили, что священник не имеет права служить литургию.
В конце апреля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Романову проповедовать, так как он называл коронавирус "псевдопандемией" и призывал прихожан выходить на улицу, "не боясь полиции и Росгвардии". Несмотря на это, схиигумен продолжал проповеди, после чего его запретили в служении. Против него возбудили административное дело по статье о распространении недостоверной информации.