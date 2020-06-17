Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200617/1573069271.html
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутата Наталью Поклонскую удивил ажиотаж в прессе, который вызвали сообщения о захвате уральского монастыря схиигуменом Сергием (Николаем Романовым). РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:41
схиигумен сергий (николай романов)
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
религия и мировоззрение
наталья поклонская
русская православная церковь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155935/86/1559358646_0:0:3222:1812_1400x0_80_0_0_bf8407a97bfad90741d9f0c6654d2933.jpg
https://ria.ru/20200617/1573059743.html
Кому сдача, а кому возврат. Ответили таки за Севастополь.. Еще Одесса с Харковом должны вернуться в родную гавань...
15
Это тот случай, когда "уйду в женский монастырь" стало реальностью :)))
10
9
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155935/86/1559358646_0:0:3222:1812_1400x0_80_0_0_bf8407a97bfad90741d9f0c6654d2933.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155935/86/1559358646_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_3198aa58f59a4e238e45696b81a63c3f.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155935/86/1559358646_323:0:2371:2048_1400x0_80_0_0_491b3c033043e4885c76b31bcf53538d.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
схиигумен сергий (николай романов), ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, наталья поклонская, русская православная церковь

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

15:27 17.06.2020 (обновлено: 15:41 17.06.2020)
25960
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкНаталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
Наталья Поклонская во время сессии Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Депутата Наталью Поклонскую удивил ажиотаж в прессе, который вызвали сообщения о захвате уральского монастыря схиигуменом Сергием (Николаем Романовым).
По мнению Поклонской, СМИ стали намеренно раздувать скандал из этой истории. Она считает, что решением этого вопроса должна заниматься РПЦ или другие компетентные органы.
"Я миллион раз говорила: не духовник он мне. Но журналистам нравится писать "экс-духовник". Да, я с ним знакома. Плохого сказать в отношении Сергия не могу, он хороший человек", — сказала она в беседе с "Газетой.ру".
Ранее сообщалось, что в Среднеуральском женском монастыре по просьбе священнослужителя начали дежурить казаки, а он сам фактически отстранил от управления законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину). В пресс-службе Екатеринбургской епархии позже пояснили, что настоятельница покинула обитель, так как не разделяет позицию схиигумена. Сам отец Сергий назвал обвинения странными. Свое нахождение в монастыре он объяснил нежеланием оставлять послушниц, поскольку монастырь собираются передать под руководство духовника Ново-Тихвинского монастыря.
Среднеуральский женский монастырь в Свердловской области
13:26Распространение нового коронавируса
В Кремле не следят за ситуацией в монастыре на Урале
Комментируя скандал с "захватом" монастыря в Екатеринбургской епархии также напомнили, что священник не имеет права служить литургию.
В конце апреля митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл запретил Романову проповедовать, так как он называл коронавирус "псевдопандемией" и призывал прихожан выходить на улицу, "не боясь полиции и Росгвардии". Несмотря на это, схиигумен продолжал проповеди, после чего его запретили в служении. Против него возбудили административное дело по статье о распространении недостоверной информации.
313159221
Обсудить 9
Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)Ситуация вокруг Среднеуральского женского монастыряНаталья ПоклонскаяРусская православная церковь
Популярные комментарии
Кому сдача, а кому возврат. Ответили таки за Севастополь.. Еще Одесса с Харковом должны вернуться в родную гавань...
17 июня, 15:48
Сергей Макаров
1100003
Это тот случай, когда "уйду в женский монастырь" стало реальностью :)))
17 июня, 15:46
Сергей Макаров
090001
Рекомендуем
Последствия беспорядков на улице в Дижоне
Во Франции предупредили об угрозе, исходящей от "чеченской общины"
Пораженная артерия с жировыми отложениями
Врач рассказал, как снизить холестерин без лекарств
Лесные (ламбушки) озёра в Пряжинском районе Республики Карелия
Пушков прокомментировал сообщения о "планах" СССР отдать Карелию
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
Кремлевская набережная в Москве
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова рассказал о переговорах по компенсации с братом Захарова
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Красногорске
Жительница Ивановской области с COVID-19 умерла сразу после родов
Схиигумен Сергий (Романов)
Казаки опровергли информацию о поддержке отрицавшего COVID-19 клирика
Стратегический дальний ракетоносец Ту-95
Эксперт прокомментировал полет Ту-95 у границ США
Еда в самолете
Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
Врачи у постели пациента во время обхода в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Минздрав прокомментировал сообщения ВОЗ о "прорыве" в лечении COVID-19
Дезинфекционный туннель в резиденции президента
Производитель рассказал о туннеле для дезинфекции в резиденции Путина
Окрошка на кефире
Раскрыт рецепт полезной окрошки
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Сын Ефремова выразил соболезнования семье Захарова, погибшего в ДТП
Схиигумен Сергий (Романов)
Схиигумен Сергий ответил на обвинения в захвате монастыря на Урале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:49Епархия хочет мирно разрешить ситуацию с монастырем на Урале
16:48В Таджикистане число больных коронавирусом достигло 5211
16:46Минкомсвязь отслеживает фейковые сайты по голосованию по поправкам
16:46Токаев оценил ситуацию с COVID-19 в Казахстане
16:44В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей
16:44В Вологодской области 18 июня начнется второй этап снятия ограничений
16:41Детали поставки туннеля для дезинфекции в резиденцию Путина не раскрывают
16:39Москалькова поприветствовала возможный обмен Уилана на Ярошенко и Бута
16:36Пензенский завод продал первые 30 туннелей для дезинфекции
16:35Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил позицию по компенсации
16:35В родильном отделении больницы в Перми выявили семь заболевших COVID-19
16:34Эксперт прокомментировал введение США новых санкций против Сирии
16:33Число умерших от COVID-19 в Сербии достигло 257
16:33Далай-лама считает убийство на основе религии немыслимым
16:32Житель Луганска пытался дать взятку сотруднику Генпрокуратуры ЛНР
16:27Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
16:24"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса
16:24Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
Лента новостейМолния