Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Наталья Поклонская во время сессии "Точка кипения: СМИ и конфликты в обществе" в рамках медиаконференции RT MEDIA TALK

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Депутата Депутата Наталью Поклонскую удивил ажиотаж в прессе, который вызвали сообщения о захвате уральского монастыря схиигуменом Сергием (Николаем Романовым).

По мнению Поклонской, СМИ стали намеренно раздувать скандал из этой истории. Она считает, что решением этого вопроса должна заниматься РПЦ или другие компетентные органы.

"Я миллион раз говорила: не духовник он мне. Но журналистам нравится писать "экс-духовник". Да, я с ним знакома. Плохого сказать в отношении Сергия не могу, он хороший человек", — сказала она в беседе с "Газетой.ру".

Ранее сообщалось, что в Среднеуральском женском монастыре по просьбе священнослужителя начали дежурить казаки, а он сам фактически отстранил от управления законную игуменью, монахиню Варвару (Крыгину). В пресс-службе Екатеринбургской епархии позже пояснили, что настоятельница покинула обитель, так как не разделяет позицию схиигумена. Сам отец Сергий назвал обвинения странными. Свое нахождение в монастыре он объяснил нежеланием оставлять послушниц, поскольку монастырь собираются передать под руководство духовника Ново-Тихвинского монастыря.

Комментируя скандал с "захватом" монастыря в Екатеринбургской епархии также напомнили, что священник не имеет права служить литургию.