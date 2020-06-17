СК возбудил уголовное дело о взятке в отношении бывшего самарского судьи

В октябре прошлого года Самарский областной суд сообщил, что ФСБ задержала судью Волжского районного суда Самарской области Михаила Бурцева при получении 250 тысяч рублей из общей суммы в 500 тысяч за "решение вопроса" о досрочном освобождении осужденного.

"Председателем Следственного комитета Российской Федерации по материалам УФСБ России по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Волжского районного суда Самарской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.

По данным СК РФ, в сентябре 2019 года к судье обратилась Альфия Гениятова с просьбой помочь в удовлетворении Волжским районным судом ходатайства об УДО Александра Мукоедова, отбывающего наказание в колонии в Самарской области за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности. Судья, по информации следствия, согласился помочь за 300-500 тысяч рублей. В начале октября Гениятова получила от супруги Мукоедова 500 тысяч рублей, которые должна была передать судье. Женщина, по данным СК, решила половину суммы отдать в качестве аванса, вторую половину – после удовлетворения ходатайства об УДО, но была задержана сотрудниками УФСБ по Самарской области.

По версии следствия, согласившись на участие в дальнейших оперативных мероприятиях, Гениятова в кабинете судьи передала ему первую часть взятки в размере 250 тысяч рублей, состоящую из денег в размере 15 тысяч рублей и муляжа на 235 тысяч рублей.

Отмечается, что уголовное дело в отношении судьи передано в СУСК РФ по Самарской области, где уже расследуется дело о посредничестве во взяточничестве в отношении Гениятовой и Мукоедова.