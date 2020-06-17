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Ядерные технологии
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"Росатом" надеется на участие зарубежных партнеров в работе по МБИР
Госкорпорация "Росатом" надеется на участие зарубежных партнеров в проекте самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:25
ядерные технологии
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
франция
ульяновская область
чехия
в мире
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франция
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, франция, ульяновская область, чехия, в мире

"Росатом" надеется на участие зарубежных партнеров в работе по МБИР

15:23 17.06.2020 (обновлено: 15:25 17.06.2020)
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© Фото : НИИАРМакет главного здания многоцелевого исследовательского реактора МБИР
Макет главного здания многоцелевого исследовательского реактора МБИР
© Фото : НИИАР
Макет главного здания многоцелевого исследовательского реактора МБИР. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" надеется на участие зарубежных партнеров в проекте самого мощного в мире многоцелевого исследовательского ядерного реактора на быстрых нейтронах МБИР, который сейчас строится в России, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду.
"По международному нашему проекту - многоцелевому быстрому исследовательскому реактору - тоже досрочно сдали документы, готова площадка, готов технический проект. Очень надеюсь, что для наших партнеров во Франции, Китае, Чехии это станет притягательным совместным проектом, инновационным, для подготовки реакторов будущих поколений", - сказал Лихачев.
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом. Архивное фото
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Росатом пригласил Сербию в проект самого мощного научного реактора МБИР
Реактор МБИР, строящийся на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область) планируется ввести в эксплуатацию в середине 2020-х годов.
Считается, что реактор МБИР мощностью 150 мегаватт обеспечит атомную отрасль современной и технологически совершенной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет. Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе и реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на новом реакторе, по сравнению с ныне действующими установками, сократится в несколько раз.
На базе МБИР будет создан международный центр исследований, в рамках которого зарубежные участники будут выполнять необходимые для себя эксперименты. Таким образом, с пуском МБИР Россия получит весомые дополнительные преимущества на глобальном рынке исследовательских ядерных установок, что важно и с точки зрения продвижения интересов РФ в мире.
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Ядерные технологииАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинФранцияУльяновская областьЧехияВ мире
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