Глава Росатома рассказал Путину о работе российской плавучей АЭС

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первая российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", пущенная на Чукотке в конце прошлого года, работает хорошо и уже выдала в местную энергосистему 53 миллиона киловатт-часов электроэнергии, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду.
"С 22 мая (нынешнего года) сдана в промышленную эксплуатацию плавучая атомная станция, уже выработала 53 миллиона киловатт-часов. Самая северная, самая плавучая", - сказал глава Росатома.
Путин поинтересовался у Лихачева, хорошо ли работает плавучая станция. "Да, хорошо работает", - ответил Лихачев. Причем станция "готова гораздо больше давать электричества, чем пока потребляет регион, есть большие запасы", добавил он. По словам главы Росатома, "процентов на 60 можно больше выработать".
Плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", оснащенного двумя реакторами типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС – 70 МВт, тепловая – 50 Гкал/ч.
ПАТЭС выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки 19 декабря 2019 года. Сейчас станция обеспечивает 20% потребности Чаун-Билибинского энергоузла. В дальнейшем, по мере окончательного завершения работы энергоблоков Билибинской АЭС, ПАТЭС предстоит стать основным источником энергоснабжения Чукотки.
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