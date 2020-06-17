Глава Росатома рассказал Путину о работе российской плавучей АЭС

"С 22 мая (нынешнего года) сдана в промышленную эксплуатацию плавучая атомная станция, уже выработала 53 миллиона киловатт-часов. Самая северная, самая плавучая", - сказал глава Росатома.

Путин поинтересовался у Лихачева, хорошо ли работает плавучая станция. "Да, хорошо работает", - ответил Лихачев. Причем станция "готова гораздо больше давать электричества, чем пока потребляет регион, есть большие запасы", добавил он. По словам главы Росатома, "процентов на 60 можно больше выработать".