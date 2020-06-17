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Глава Росатома рассказал Путину о работе российской плавучей АЭС
Первая российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", пущенная на Чукотке в конце прошлого года, работает хорошо и уже выдала в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:23
академик ломоносов (плавучая атомная электростанция)
чукотка
билибинская аэс
михаил ломоносов
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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академик ломоносов (плавучая атомная электростанция), чукотка, билибинская аэс, михаил ломоносов, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, экономика

Глава Росатома рассказал Путину о работе российской плавучей АЭС

15:23 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи
 Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев во время встречи
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Первая российская плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов", пущенная на Чукотке в конце прошлого года, работает хорошо и уже выдала в местную энергосистему 53 миллиона киловатт-часов электроэнергии, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду.
"С 22 мая (нынешнего года) сдана в промышленную эксплуатацию плавучая атомная станция, уже выработала 53 миллиона киловатт-часов. Самая северная, самая плавучая", - сказал глава Росатома.
Путин поинтересовался у Лихачева, хорошо ли работает плавучая станция. "Да, хорошо работает", - ответил Лихачев. Причем станция "готова гораздо больше давать электричества, чем пока потребляет регион, есть большие запасы", добавил он. По словам главы Росатома, "процентов на 60 можно больше выработать".
Плавучая атомная теплоэлектростанция состоит из береговой инфраструктуры и плавучего энергоблока "Академик Ломоносов", оснащенного двумя реакторами типа КЛТ-40С электрической мощностью 35 МВт каждый. Электрическая мощность ПАТЭС – 70 МВт, тепловая – 50 Гкал/ч.
ПАТЭС выдала первую электроэнергию в изолированную сеть Чаун-Билибинского энергоузла Чукотки 19 декабря 2019 года. Сейчас станция обеспечивает 20% потребности Чаун-Билибинского энергоузла. В дальнейшем, по мере окончательного завершения работы энергоблоков Билибинской АЭС, ПАТЭС предстоит стать основным источником энергоснабжения Чукотки.
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Академик Ломоносов (плавучая атомная электростанция)ЧукоткаБилибинская АЭСМихаил ЛомоносовАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинЭкономика
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