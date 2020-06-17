В ЕК рассказали о ситуации с иностранными госсубсидиями в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости, Мария Князева. Законопроект Законопроект Еврокомиссии (ЕК) о контроле за предоставлением иностранных государственных субсидий компаниям в Евросоюзе может появиться не раньше 2021 года, сказала исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер на пресс-конференции.

ЕК до 23 сентября собирается провести консультации с заинтересованными сторонами относительно ее предложений регулировать государственные субсидии третьих стран предприятиям в ЕС, которые могут нарушать конкуренцию в союзе. "Мы надеемся получить широкий набор мнений и предложений. Если эти консультации покажут, что новые правила необходимы, то мы намерены представить наши предложения в 2021 году", - сказала она.

При этом ЕС хочет остаться открытым для прямых иностранных инвестиций, добавила Вестагер. "То, что мы пытаемся сделать, это сказать, что мы контролируем государственную поддержку в Европе", - пояснила она.

Правила ЕС в области конкуренции, инструменты торговой защиты и правила госзакупок играют важную роль в обеспечении справедливых условий для работы компаний на едином рынке ЕС, отмечается в сообщении ЕК. Субсидии со стороны государств-членов ЕС регулируются правилами оказания госпомощи союза, чтобы избежать искажений на рынке. Субсидии компаниям в Евросоюзе, предоставляемые правительствами стран, не входящих в ЕС, по-видимому, оказывают все более негативное влияние на конкуренцию на едином рынке, но не подпадают под контроль ЕС, отмечает ЕК.

Растет число случаев, когда иностранные субсидии, по-видимому, способствовали приобретению компаний ЕС или искажали инвестиционные решения, рыночные операции или ценовую политику их бенефициаров или искажали торги в сфере государственных закупок в ущерб несубсидируемым компаниям, отмечает ЕК.