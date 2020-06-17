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В ЕК рассказали о ситуации с иностранными госсубсидиями в Евросоюзе
Законопроект Еврокомиссии (ЕК) о контроле за предоставлением иностранных государственных субсидий компаниям в Евросоюзе может появиться не раньше 2021 года,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:21
маргрет вестагер
еврокомиссия
евросоюз
экономика
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маргрет вестагер, еврокомиссия, евросоюз, экономика

В ЕК рассказали о ситуации с иностранными госсубсидиями в Евросоюзе

15:21 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости, Мария Князева. Законопроект Еврокомиссии (ЕК) о контроле за предоставлением иностранных государственных субсидий компаниям в Евросоюзе может появиться не раньше 2021 года, сказала исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер на пресс-конференции.
ЕК до 23 сентября собирается провести консультации с заинтересованными сторонами относительно ее предложений регулировать государственные субсидии третьих стран предприятиям в ЕС, которые могут нарушать конкуренцию в союзе. "Мы надеемся получить широкий набор мнений и предложений. Если эти консультации покажут, что новые правила необходимы, то мы намерены представить наши предложения в 2021 году", - сказала она.
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При этом ЕС хочет остаться открытым для прямых иностранных инвестиций, добавила Вестагер. "То, что мы пытаемся сделать, это сказать, что мы контролируем государственную поддержку в Европе", - пояснила она.
Правила ЕС в области конкуренции, инструменты торговой защиты и правила госзакупок играют важную роль в обеспечении справедливых условий для работы компаний на едином рынке ЕС, отмечается в сообщении ЕК. Субсидии со стороны государств-членов ЕС регулируются правилами оказания госпомощи союза, чтобы избежать искажений на рынке. Субсидии компаниям в Евросоюзе, предоставляемые правительствами стран, не входящих в ЕС, по-видимому, оказывают все более негативное влияние на конкуренцию на едином рынке, но не подпадают под контроль ЕС, отмечает ЕК.
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Растет число случаев, когда иностранные субсидии, по-видимому, способствовали приобретению компаний ЕС или искажали инвестиционные решения, рыночные операции или ценовую политику их бенефициаров или искажали торги в сфере государственных закупок в ущерб несубсидируемым компаниям, отмечает ЕК.
Еврокомиссия в среду представила так называемую "Белую книгу", в которой предложены некоторые решения этих проблем. По ней ЕК и будет собирать мнения заинтересованных сторон до 23 сентября. В релизе комиссии отмечалось, что в свете полученных комментариев ЕК представит свои законодательные предложения об устранении искажающего воздействия иностранных субсидий на единый рынок Евросоюза.
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Маргрет ВестагерЕврокомиссияЕвросоюзЭкономика
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