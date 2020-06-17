Казаки опровергли информацию о поддержке отрицавшего COVID-19 клирика

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) опровергло информацию о поддержке казачеством отрицавшего эпидемию Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) опровергло информацию о поддержке казачеством отрицавшего эпидемию коронавируса схиигумена Сергия (Николая Романова), отмечается в заявлении общества.

Портал 66.ru ранее написал, что в Среднеуральском монастыре введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков по просьбе самого схиигумена. Законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была фактически отстранена от управления монастырем Романовым, являвшимся духовником обители. В пресс-службе Екатеринбургской епархии РИА Новости пояснили, что настоятельница покинула обитель вместе сестрами из-за того, что не разделяет позицию схиигумена Сергия.

"Оренбургское войсковое казачье общество официально заявляет, что указанная в ряде СМИ информация о поддержке казачеством запрещенного в священнослужении схиигумена Сергия (Романова) является дезинформацией. Также не является действительностью и информация об участии официальных казачьих структур в патрулировании Среднеуральского женского монастыря в честь иконы пресвятой богородицы "Спорительница хлебов", - говорится в сообщении.

В заявлении также отмечается, что "в известных событиях участвуют отдельные личности из общественных казачьих объединений, не участвующих в реализации государственной политики в отношении российского казачества".

"Атаманы и казаки ОВКО не принимают участие в данном конфликте", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать. Это произошло, после того как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса.

В понедельник состоялось заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия, однако рассмотрение деятельности священника было перенесено на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.