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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200617/1573068410.html
Казаки опровергли информацию о поддержке отрицавшего COVID-19 клирика
Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) опровергло информацию о поддержке казачеством отрицавшего эпидемию коронавируса схиигумена Сергия (Николая... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:35
схиигумен сергий (николай романов)
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
религия и мировоззрение
коронавирус covid-19
новости - религия и мировоззрение
общество
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схиигумен сергий (николай романов), ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, коронавирус covid-19, новости - религия и мировоззрение, общество

Казаки опровергли информацию о поддержке отрицавшего COVID-19 клирика

15:21 17.06.2020 (обновлено: 15:35 17.06.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий (Романов)
Схиигумен Сергий (Романов)
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Схиигумен Сергий (Романов). Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости. Оренбургское войсковое казачье общество (ОВКО) опровергло информацию о поддержке казачеством отрицавшего эпидемию коронавируса схиигумена Сергия (Николая Романова), отмечается в заявлении общества.
Портал 66.ru ранее написал, что в Среднеуральском монастыре введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков по просьбе самого схиигумена. Законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была фактически отстранена от управления монастырем Романовым, являвшимся духовником обители. В пресс-службе Екатеринбургской епархии РИА Новости пояснили, что настоятельница покинула обитель вместе сестрами из-за того, что не разделяет позицию схиигумена Сергия.
Стоп-кадр проповеди схиигумена Сергия (Николая Романова)
15:02Религия и мировоззрение
Отрицавший COVID-19 клирик не может служить литургию, напомнила епархия
"Оренбургское войсковое казачье общество официально заявляет, что указанная в ряде СМИ информация о поддержке казачеством запрещенного в священнослужении схиигумена Сергия (Романова) является дезинформацией. Также не является действительностью и информация об участии официальных казачьих структур в патрулировании Среднеуральского женского монастыря в честь иконы пресвятой богородицы "Спорительница хлебов", - говорится в сообщении.
В заявлении также отмечается, что "в известных событиях участвуют отдельные личности из общественных казачьих объединений, не участвующих в реализации государственной политики в отношении российского казачества".
"Атаманы и казаки ОВКО не принимают участие в данном конфликте", - подчеркивается в сообщении.
Ранее Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать. Это произошло, после того как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса.
В понедельник состоялось заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия, однако рассмотрение деятельности священника было перенесено на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.
Из-за высказываний клирика на него также было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом состоится 23 июня. В случае если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
14:23
Песков отреагировал на данные СМИ о "лагере сатаны" уральского клирика
530016
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Религия и мировоззрениеСхиигумен Сергий (Николай Романов)Ситуация вокруг Среднеуральского женского монастыряКоронавирус COVID-19Новости - Религия и мировоззрениеОбщество
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