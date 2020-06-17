Санатории в Челябинской области начали возобновлять работу

По словам главврача санатория Ирины Шараповой, выходило уже несколько методических рекомендаций, и последние внесли небольшое послабление. "Для гостей требования остались прежними – они все к нам заезжают со справкой, которая говорит о том, что у них отрицательная реакция на COVID-19. И справка эта должна быть получена не позднее, чем за двое суток до заезда в наш санаторий. Также гости должны при себе иметь запас масок, запас дизсредств, но если они не смогут эти запасы сделать, мы предоставим возможность их приобрести", - цитирует пресс-служба правительства слова главврача.