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Челябинская область
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Санатории в Челябинской области начали возобновлять работу
Санатории Челябинской области постепенно возобновляют работу после снятия ограничений на деятельность из-за COVID-19, с 21 июня одним из первых в регионе начнет РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:17
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, алексей текслер, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), челябинская область, общество

Санатории в Челябинской области начали возобновлять работу

15:17 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЧелябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда "Сколково"
Челябинск в третий раз принимает конкурс инновационных проектов фонда Сколково
© РИА Новости / Владимир Федоренко
ЧЕЛЯБИНСК, 17 июн - РИА Новости. Санатории Челябинской области постепенно возобновляют работу после снятия ограничений на деятельность из-за COVID-19, с 21 июня одним из первых в регионе начнет прием гостей "Жемчужина Урала", сообщила в среду пресс-служба правительства региона.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на совещании с главами муниципальных образований и членами правительства объявил, что с 15 июня смогут начать работать санатории с медицинской лицензией с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
"Это решение позволило южноуральским здравницам запустить подготовительные работы, по завершении которых они начинают возобновлять свою деятельность. В числе тех, кто уже на этой неделе планирует встречать гостей, – "Жемчужина Урала". Заезд первых гостей в "Жемчужину Урала" запланирован уже на 21 июня. После более, чем двух месяцев перерыва, учреждение готовится к открытию с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора", - говорится в сообщении.
По словам главврача санатория Ирины Шараповой, выходило уже несколько методических рекомендаций, и последние внесли небольшое послабление. "Для гостей требования остались прежними – они все к нам заезжают со справкой, которая говорит о том, что у них отрицательная реакция на COVID-19. И справка эта должна быть получена не позднее, чем за двое суток до заезда в наш санаторий. Также гости должны при себе иметь запас масок, запас дизсредств, но если они не смогут эти запасы сделать, мы предоставим возможность их приобрести", - цитирует пресс-служба правительства слова главврача.
Алексей Текслер на Петербургском международном экономическом форуме-2019
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По словам замминистра экономического развития Челябинской области Андрея Минченко, важно понимать, что санаторно-курортные организации не могли открыться одномоментно. "Первостепенная задача для них - подготовить всю необходимую базу для организации работы. Это позволит им сохранить здоровье гостей и персонала, а региону - продолжить поэтапное смягчение ограничительных мер", – цитирует пресс-служба слова Минченко.
Как сообщал Текслер, для здравниц, у которых нет медлицензии, сезон будет открыт с 1 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Челябинская областьКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыАлексей ТекслерФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Челябинская областьОбщество
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