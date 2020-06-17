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Сын Ефремова выразил соболезнования семье Захарова, погибшего в ДТП
Сын Михаила Ефремова Никита выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием его отца. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:17
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
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353
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Сын Ефремова выразил соболезнования семье Захарова, погибшего в ДТП

15:17 17.06.2020
834
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сын Михаила Ефремова Никита выразил соболезнования семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием его отца.
"Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова", - написал он на своей странице в Instagram.
Никита Ефремов назвал случившееся трагедией и пожелал мужества и сил всем тем, кого она коснулась. "Мне очень больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно", - написал он.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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