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Испытания на стенде системы МС-21 на отечественной базе завершат осенью
Испытания на стенде топливно-измерительной системы МС-21 на отечественной элементной базе будут завершены к осени текущего года, сообщил журналистам первый... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:16
юрий новиков
мс-21
концерн радиоэлектронные технологии
иркут (корпорация)
безопасность
экономика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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юрий новиков, мс-21, концерн радиоэлектронные технологии, иркут (корпорация), безопасность, экономика

Испытания на стенде системы МС-21 на отечественной базе завершат осенью

15:16 17.06.2020
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© Фото : ОАКИспытания перспективного самолета МС-21
Испытания перспективного самолета МС-21
© Фото : ОАК
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Испытания на стенде топливно-измерительной системы МС-21 на отечественной элементной базе будут завершены к осени текущего года, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора - главный конструктор ПАО "Техприбор" (входит в АО "КРЭТ") Юрий Новиков.
"К осени 2020 года испытания на стенде топливно-измерительной системы МС-21 на отечественной элементной базе будут завершены. Я хочу отметить, что мы не просто разработали и произвели испытательный стенд, мы создали технологию. Есть железо, есть обвязка, измерительная техника, но есть еще и методики - это самое ценное", - сказал Новиков.
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По его словам, на стенде работали специалисты "ЛИИ им. М.М. Громова" и корпорации "Иркут". "Теперь наш опыт внедряется на перспективном авиационном комплексе дальней авиации, также к нам обратились гражданские самолеты Сухого. В дальнейшем стенды могут быть разными, но уникальная технология останется единой", - отметил Новиков.
Стенд СТ-21 предназначен для наземных испытаний топливной системы самолета МС-21. При этом геометрия баков и агрегаты топливной системы полностью соответствуют устанавливаемым на самолет. Стенд позволяет провести сертификацию топливной системы под требования российского законодательства до установки системы на самолёт, что позволяет снизить стоимость испытаний и риски.
Летчик-испытатель корпорации Иркут Олег Мутовин
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Юрий НовиковМС-21Концерн Радиоэлектронные технологииИркут (корпорация)БезопасностьЭкономика
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