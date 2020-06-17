Испытания на стенде системы МС-21 на отечественной базе завершат осенью

"К осени 2020 года испытания на стенде топливно-измерительной системы МС-21 на отечественной элементной базе будут завершены. Я хочу отметить, что мы не просто разработали и произвели испытательный стенд, мы создали технологию. Есть железо, есть обвязка, измерительная техника, но есть еще и методики - это самое ценное", - сказал Новиков.