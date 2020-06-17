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В Германии около 400 сотрудников мясокомбината заразились коронавирусом
По меньшей мере 400 сотрудников мясокомбината в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия заразились коронавирусом, сообщила местная радиостанция Radio Gütersloh... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:14
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, германия, в мире

В Германии около 400 сотрудников мясокомбината заразились коронавирусом

15:14 17.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. По меньшей мере 400 сотрудников мясокомбината в немецкой земле Северный Рейн-Вестфалия заразились коронавирусом, сообщила местная радиостанция Radio Gütersloh со ссылкой на власти.
По данным радиостанции, 400 из 500 проведенных тестов среди сотрудников мясоперерабатывающей компании Tönnies в Реда-Виденбрюке оказались положительными. Ожидаются результаты еще 500 тестов.
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Ранее сообщалось, что в последние недели на фоне смягчения ограничительных мер и снижения темпов прироста случаев COVID-19 на целом ряде мясных фабрик Германии были зафиксированы вспышки коронавируса. В связи с этим на прошлой неделе правительство ФРГ одобрило концепцию ужесточения мер контроля на предприятиях мясной отрасли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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