"Росатом" в 2020 году нарастит объемы ввода объектов по гособоронзаказу

Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев во время встречи

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Госкорпорация " Госкорпорация " Росатом " планирует в нынешнем году существенно нарастить объемы ввода в эксплуатацию объектов, построенных в рамках государственного оборонного заказа, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным в среду.

"Владимир Владимирович, у нас огромные темпы роста строительной программы. В 2019 году это было 216 объектов и 400 миллиардов рублей. В этом году мы на 70% увеличиваем объем стройки. Причем в четыре раза количество вводных объектов, из них большая часть – это объекты гособоронзаказа", - сказал Лихачев.

"Несмотря на те сложности, которые сейчас есть, мы не сокращаем строительную программу и сделаем все, чтобы пусковые объекты были поставлены в строй", - подчеркнул глава Росатома.

На протяжении последних лет Росатом полностью выполняет государственный оборонный заказ. Росатом совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания.

Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. Росатом выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.