https://ria.ru/20200617/1573067927.html
"Росатом" в 2020 году нарастит объемы ввода объектов по гособоронзаказу
Госкорпорация "Росатом" планирует в нынешнем году существенно нарастить объемы ввода в эксплуатацию объектов, построенных в рамках государственного оборонного... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:13
2020-06-17T15:57
ядерные технологии
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, безопасность
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Госкорпорация "Росатом
" планирует в нынешнем году существенно нарастить объемы ввода в эксплуатацию объектов, построенных в рамках государственного оборонного заказа, сообщил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев
в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным
в среду.
"Владимир Владимирович, у нас огромные темпы роста строительной программы. В 2019 году это было 216 объектов и 400 миллиардов рублей. В этом году мы на 70% увеличиваем объем стройки. Причем в четыре раза количество вводных объектов, из них большая часть – это объекты гособоронзаказа", - сказал Лихачев.
"Несмотря на те сложности, которые сейчас есть, мы не сокращаем строительную программу и сделаем все, чтобы пусковые объекты были поставлены в строй", - подчеркнул глава Росатома.
На протяжении последних лет Росатом полностью выполняет государственный оборонный заказ. Росатом совместно с министерством обороны РФ и воинскими частями ядерного обеспечения гарантируют реализацию политики России в области ядерного сдерживания.
Ядерный оружейный комплекс Росатома не только работает на поддержание работоспособности и модернизацию ранее созданных зарядов, но и в условиях безъядерных испытаний обеспечивает постановку на боевое дежурство зарядов с новыми качественными характеристиками. Росатом выполняет гособоронзаказ, участвуя также в создании неядерных вооружений.
Создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, стало одним из успехов нынешнего поколения российских атомщиков, отмечал ранее президент России.