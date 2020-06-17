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Двое высланных из Москвы граждан Чехии покинули территорию России
Двое граждан Чехии, высланных из Москвы в ответ на высылку двух россиян из Праги, уже покинули территорию РФ и находятся на пути на родину, сообщила в среду... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:12
россия
томаш петршичек
мид чехии
москва
чехия
прага
высылка российских дипломатов из чехии
в мире
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353
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россия, томаш петршичек, мид чехии, москва, чехия, прага, высылка российских дипломатов из чехии, в мире

Двое высланных из Москвы граждан Чехии покинули территорию России

15:12 17.06.2020
270
CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech RepublicМинистерство иностранных дел Чешской республики
Министерство иностранных дел Чешской республики
CC BY 2.0 / R Boed / The Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic
ПРАГА, 17 июн – РИА Новости. Двое граждан Чехии, высланных из Москвы в ответ на высылку двух россиян из Праги, уже покинули территорию РФ и находятся на пути на родину, сообщила в среду журналистам пресс-секретарь чешского МИД Зузана Штихова.
В понедельник посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван в МИД РФ, где ему было сообщено о том, что двое граждан Чехии, работающих в Москве, объявлены персонами нон-грата и должны в течение 48 часов покинуть территорию РФ. Эти действия были предприняты в качестве ответной меры после высылки в начале июня из Праги двух российских дипломатов.
"Двое высланных (граждан Чехии) покинули территорию России и продолжают путь в Чехию", - сказала Штихова.
В связи с отсутствием авиасообщения между Россией и Чехией они едут домой на автомобиле.
В МИД Чехии не уточнили, кто именно выслан из Москвы. Как сообщал глава МИД Томаш Петршичек, одна из двух высланных гражданок Чехии является обладателем диппаспорта, другая – нет. Но глава международного отдела канцелярии президента Чехии Рудольф Йиндрак сообщил журналистам, что высланными персонами являются директор Чешского центра в Москве и сотрудница этого центра.
Кремлевская набережная в Москве
15 июня, 13:22
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РоссияТомаш ПетршичекМИД ЧехииМоскваЧехияПрагаВысылка российских дипломатов из ЧехииВ мире
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