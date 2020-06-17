Двое высланных из Москвы граждан Чехии покинули территорию России

В понедельник посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван в МИД РФ, где ему было сообщено о том, что двое граждан Чехии, работающих в Москве, объявлены персонами нон-грата и должны в течение 48 часов покинуть территорию РФ. Эти действия были предприняты в качестве ответной меры после высылки в начале июня из Праги двух российских дипломатов.
"Двое высланных (граждан Чехии) покинули территорию России и продолжают путь в Чехию", - сказала Штихова.
В связи с отсутствием авиасообщения между Россией и Чехией они едут домой на автомобиле.
В МИД Чехии не уточнили, кто именно выслан из Москвы. Как сообщал глава МИД Томаш Петршичек, одна из двух высланных гражданок Чехии является обладателем диппаспорта, другая – нет. Но глава международного отдела канцелярии президента Чехии Рудольф Йиндрак сообщил журналистам, что высланными персонами являются директор Чешского центра в Москве и сотрудница этого центра.