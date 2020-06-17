Киев открыл ряд пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией

КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о возобновлении работы ряда пешеходных пунктов пропуска с РФ и Белоруссией, а также двух пунктов пропуска для автомобильного транспорта на украинско-белорусской границе.
"Проект акта разработан с целью возобновления пешеходного движения на пунктах пропуска на государственной границе с РФ и Белоруссией в связи с постепенным ослаблением карантинных мер на Украине", - заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе заседания правительства.
Вместе с тем Аваков сообщил, что правительство открывает пешеходное и автомобильное движение на пограничных пунктах пропуска с Белоруссией "Вольск" и "Вильча".
Правительство единогласно поддержало решение.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая. Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.