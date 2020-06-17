Киев открыл ряд пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией

Вместе с тем Аваков сообщил, что правительство открывает пешеходное и автомобильное движение на пограничных пунктах пропуска с Белоруссией "Вольск" и "Вильча".

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая. Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране.