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Киев открыл ряд пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией
Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о возобновлении работы ряда пешеходных пунктов пропуска с РФ и Белоруссией, а также двух пунктов... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:46
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россия, белоруссия, украина, в мире

Киев открыл ряд пешеходных пунктов пропуска на границе с Россией

15:11 17.06.2020 (обновлено: 15:46 17.06.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкБелорусско-украинская граница
Белорусско-украинская граница
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Белорусско-украинская граница. Архивное фото
КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение о возобновлении работы ряда пешеходных пунктов пропуска с РФ и Белоруссией, а также двух пунктов пропуска для автомобильного транспорта на украинско-белорусской границе.
"Проект акта разработан с целью возобновления пешеходного движения на пунктах пропуска на государственной границе с РФ и Белоруссией в связи с постепенным ослаблением карантинных мер на Украине", - заявил глава МВД Украины Арсен Аваков в ходе заседания правительства.
Вместе с тем Аваков сообщил, что правительство открывает пешеходное и автомобильное движение на пограничных пунктах пропуска с Белоруссией "Вольск" и "Вильча".
Правительство единогласно поддержало решение.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая. Шмыгаль заявил, что после 11 мая местные власти могут прибегать к "адаптивному карантину", то есть случае обострения инфекции в отдельных регионах карантинные меры будут усиливаться именно там, а не по всей стране.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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