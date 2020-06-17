https://ria.ru/20200617/1573067718.html
Ефремова привезли на новый допрос
Актер Михаил Ефремов среду днем прибыл в полицию на новый допрос по делу о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:10
2020-06-17T15:37
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
гумвд москвы
михаил ефремов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Сотрудник ФСИН приехал к Ефремову и увез его на допрос
Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, и увезли его на допрос к следователям.
2020-06-17T15:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, гумвд москвы, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия