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Ефремова привезли на новый допрос
Актер Михаил Ефремов среду днем прибыл в полицию на новый допрос по делу о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:37
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
гумвд москвы
михаил ефремов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
москва
происшествия
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Сотрудник ФСИН приехал к Ефремову и увез его на допрос
Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, и увезли его на допрос к следователям.
2020-06-17T15:10
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, гумвд москвы, михаил ефремов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), москва, происшествия

Ефремова привезли на новый допрос

15:10 17.06.2020 (обновлено: 15:37 17.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
Актёр Михаил Ефремов доставлен на допрос по делу о ДТП в главное следственное управление ГУ МВД России по Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Актер Михаил Ефремов среду днем прибыл в полицию на новый допрос по делу о смертельном ДТП, передает корреспондент РИА Новости.
На машине ФСИН его привезли в здание Главного следственного управления ГУМВД Москвы.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице.
Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет колонии.
Актёр Михаил Ефремов, вызванный на допрос по делу о ДТП в столичный УВД, выходит из подъезда своего дома в Плотниковом переулке в Москве
14:07
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Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваГУМВД МосквыМихаил ЕфремовФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)МоскваПроисшествия
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