В Мордовии умер врач-анестезиолог, лечивший пациентов с коронавирусом

С 2004 года медик служил в "Комсомольской ЦРБ", у него была высшая квалификационная категория.

"С мая 2020 года начал трудиться в ковидном госпитале ГБУЗ РМ "Ардатовская РБ". Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Гистологическое исследование на коронавирус проводится", — говорится в сообщении.

"Врачи РКБ им. С.В. Каткова, где он лечился, сделали все возможное, но спасти его не удалось. Гибель Андрея Ивановича — профессионала высокого уровня и настоящего Человека — тяжёлая потеря для нас. Родственникам мы окажем всю необходимую помощь", — подчеркнул руководитель региона.