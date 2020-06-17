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В Мордовии умер врач-анестезиолог, лечивший пациентов с коронавирусом
В Мордовии скончался анестезиолог-реаниматолог Андрей Лямзин, работавший с коронавирусными больными, сообщает оперштаб региона. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, владимир волков (политик), республика мордовия, общество

В Мордовии умер врач-анестезиолог, лечивший пациентов с коронавирусом

15:08 17.06.2020 (обновлено: 15:35 17.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
УФА, 17 июн — РИА Новости. В Мордовии скончался анестезиолог-реаниматолог Андрей Лямзин, работавший с коронавирусными больными, сообщает оперштаб региона.
С 2004 года медик служил в "Комсомольской ЦРБ", у него была высшая квалификационная категория.
"С мая 2020 года начал трудиться в ковидном госпитале ГБУЗ РМ "Ардатовская РБ". Причиной смерти стала двусторонняя пневмония. Гистологическое исследование на коронавирус проводится", — говорится в сообщении.
Соболезнования родным Лямзина выразил глава Мордовии Владимир Волков.
"Врачи РКБ им. С.В. Каткова, где он лечился, сделали все возможное, но спасти его не удалось. Гибель Андрея Ивановича — профессионала высокого уровня и настоящего Человека — тяжёлая потеря для нас. Родственникам мы окажем всю необходимую помощь", — подчеркнул руководитель региона.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Тестирование на коронавирус
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир Волков (политик)Республика МордовияОбщество
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