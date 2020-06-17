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В Якутии задержали водителя, оставившего раненого пассажира на месте ДТП
Водитель, который сбежал с места ДТП, оставив раненого пассажира, задержан, а затем арестован, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:14
якутия
toyota land cruiser prado
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155737/07/1557370769_0:0:3110:1749_1400x0_80_0_0_afb95e78d318e5094688bdb2d9952440.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
якутия, toyota land cruiser prado, происшествия

В Якутии задержали водителя, оставившего раненого пассажира на месте ДТП

15:08 17.06.2020 (обновлено: 15:14 17.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ЯКУТСК, 17 июн – РИА Новости. Водитель, который сбежал с места ДТП, оставив раненого пассажира, задержан, а затем арестован, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД.
По данным управления, 14 июня мужчина на "Toyota Land Cruiser" наехал на дорожный знак в поселке Жатай, автомобиль перевернулся. В результате аварии с различными травмами был госпитализирован пассажир джипа. Сам водитель, оставив раненого, скрылся с места происшествия.
"Сотрудниками ГИБДД установлен и задержан водитель, оставивший в опрокинутом автомобиле раненого пассажира", - рассказали в пресс-службе.
Выяснилось, что у 27-летнего нарушителя нет водительского удостоверения.
Сотрудник полиции
Вчера, 13:13
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"По решению суда за оставление места ДТП молодой человек подвергнут административному аресту на 10 суток, за управление автомобилем, не имея водительского удостоверения, ему наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, досталось и собственнице "Тойоты": за передачу управления лицу, не имеющему водительского удостоверения, она оштрафована на 30 тысяч рублей", - отметили в управлении.
По закону, оставление места ДТП влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 года или административный арест на срок до 15 суток.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
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ЯкутияToyota Land Cruiser PradoПроисшествия
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