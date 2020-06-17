https://ria.ru/20200617/1573067536.html
В Якутии задержали водителя, оставившего раненого пассажира на месте ДТП
Водитель, который сбежал с места ДТП, оставив раненого пассажира, задержан, а затем арестован, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:08
2020-06-17T15:14
якутия
toyota land cruiser prado
происшествия
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
якутия, toyota land cruiser prado, происшествия
ЯКУТСК, 17 июн – РИА Новости.
Водитель, который сбежал с места ДТП, оставив раненого пассажира, задержан, а затем арестован, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД
.
По данным управления, 14 июня мужчина на "Toyota Land
Cruiser" наехал на дорожный знак в поселке Жатай, автомобиль перевернулся. В результате аварии с различными травмами был госпитализирован пассажир джипа. Сам водитель, оставив раненого, скрылся с места происшествия.
"Сотрудниками ГИБДД установлен и задержан водитель, оставивший в опрокинутом автомобиле раненого пассажира", - рассказали в пресс-службе.
Выяснилось, что у 27-летнего нарушителя нет водительского удостоверения.
"По решению суда за оставление места ДТП молодой человек подвергнут административному аресту на 10 суток, за управление автомобилем, не имея водительского удостоверения, ему наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, досталось и собственнице "Тойоты": за передачу управления лицу, не имеющему водительского удостоверения, она оштрафована на 30 тысяч рублей", - отметили в управлении.
По закону, оставление места ДТП влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 года или административный арест на срок до 15 суток.