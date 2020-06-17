В Якутии задержали водителя, оставившего раненого пассажира на месте ДТП

"По решению суда за оставление места ДТП молодой человек подвергнут административному аресту на 10 суток, за управление автомобилем, не имея водительского удостоверения, ему наложен штраф в размере 5 тысяч рублей. Кроме того, досталось и собственнице "Тойоты": за передачу управления лицу, не имеющему водительского удостоверения, она оштрафована на 30 тысяч рублей", - отметили в управлении.