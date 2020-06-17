Пятно на Умбозере не угрожает водозабору, заявили в МЧС

МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Обеспечение водой поселков вокруг Умбозера в Мурманской области, где было обнаружено пятно бирюзового цвета неизвестного происхождения, производится из подземных источников, а ближайший водозабор находится более чем в 100 километрах от места загрязнения, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

В оперативно-дежурную смену ЦУКС ГУМЧС России по Мурманской области 15 июня поступила информация, что в озере Умбозере появилось белое пятно неизвестного происхождения. Для проверки данного факта на место незамедлительно была направлена оперативная группа ГУМЧС России.

"Стоит отметить, что обеспечение водой населения близлежащих населенных пунктов осуществляется из подземных источников, угрозы жизнеобеспечению населения нет. Ближайший водозабор находится на реке Умба в 115 км ниже по течению", - пояснили в МЧС.

Сообщается, что для установления подробностей происшествия, во вторник над данным участком был организован воздушный облёт, в ходе которого рабочая группа определила, что по водотокам в водосборные площади поступает вода мутно-бирюзового цвета, в результате чего происходит окрашивание водной акватории.

Специалистами Росприроднадзора был произведен забор проб воды для установления причины изменения цветности воды. В ходе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством губернатора региона Андрея Чибиса были приняты решения об усилении мониторинга развития обстановки и дальнейшего исследования причин происшествия.

"В целях предупреждения и своевременного реагирования на данное происшествие силы МЧС России готовы к оперативному реагированию. Ситуация находится на контроле всех заинтересованных структур и ведомств, в данный момент на месте продолжает дежурство оперативная группа ГУМЧС России по Мурманской области. Также на месте осуществляется постоянный космический мониторинг со спутника", - добавили в ведомстве.

Как уточнили в правительстве региона, ФГБУ "ЦЛАТИ по Мурманской области" проводит анализ отобранных образцов. "Водоканалу Умбы дано поручение мониторить пробы воды на водозаборах. На данный момент все показатели соответствуют нормативам. Водозабор для Кировска и Апатитов осуществляется из альтернативных источников", - пояснили в пресс-службе правительства.

Ранее в прокуратуре региона РИА Новости сообщили, что специалисты ведомства проводят проверку по факту обнаружения неустановленного вещества в реке Вуоннемйок, протекающей по территории Кировска, а также в озере Умбозеро.