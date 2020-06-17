"Мост дружбы" открывает молодым авторам России и Белоруссии "новые тропы"

МОСКВА, 17 июн – РИА Новости. В Минске дали старт пятому конкурсу молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы-2020"; с сегодняшнего дня и до 30 сентября молодые белорусские и российские авторы в возрасте 18-30 лет могут подать заявки на участие в нем.

Анонсирующая конкурс видеоконференция прошла в среду с участием представителей России и Белоруссии. Старт литературному состязанию по традиции дал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота

"Мост дружбы" — конкурс с историей, он проводится с 2012 года. За годы его проведения в нем приняли участие порядка пятисот человек. Это говорит о том, что такая форма взаимодействия востребована. И в этом смысл конкурса - в общении литераторов, познании друг друга. В итоге же народы Белоруссии и России лучше узнают друг друга именно через литературу", - сказал госсекретарь.

Конкурс дает молодым авторам двух стран возможность первой публикации своей прозы, открывает читателям новые имена, кроме того, произведения лауреатов переводят с русского на белорусский и наоборот.

"Этот выдающийся проект сближает наши народы, культуры, литературы. Показывает нашу близость духовную, эстетическую. Мне представляется, что переводы и сам диалог являются стержнем гуманитарного сотрудничества. И отрадно, что на острие этого процесса - молодые авторы, со свежим взглядом и свежей эстетикой. Прошлое десятилетие я сам посвятил переводам русской классики XIX - начала XX века на белорусский язык. И когда работал над этим, увидел, какое огромное влияние оказала русская классика на формирование современной белорусской литературы. Это видно на уровне поэтики, эстетики, приемов. Это очень важный историко-культурный опыт и важно осознавать его", - убежден директор Института литературоведения имени Янки Купалы НАН Беларуси Иван Саверченко.

Победитель конкурса прошлого года с российской стороны Дмитрий Лагутин уверен, что, помимо важной культурной миссии, "Мост дружбы" играет серьезную роль и в судьбе самих авторов, открывая им новые возможности и "новые тропы".

"Конкурс чудесный! Он направлен на диалог и позволяет автору выйти за какие-то пределы, в рамках которых он существует. И этот выход дает возможность услышать других людей, увидеть, как твое слово отразится в иной культурной плоскости. Нам посчастливилось увидеть переводы своих текстов на белорусский язык. Это так вдохновляет, мотивирует, заставляет задуматься о глубинных смыслах того, чем мы занимаемся. А эти несколько дней, которые я провел в Минске… Это воспоминания, которые до сих пор греют. Общение с замечательными людьми, прекрасный город, насыщенная культурная программа. А всё вместе - очень серьезный опыт в моей жизни. Первый перевод на другой язык! Вторым стал китайский, но первый – прекрасный белорусский. Как будто открылась новая тропа - благодаря этому конкурсу", - поделился Дмитрий.