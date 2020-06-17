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В Adidas призвали проверить реагирование на расовые проблемы в компании
Сотрудники Adidas обратились к руководству компании с призывом проверить подход к расовым вопросам на рабочем месте и создать анонимную платформу, где... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:05
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
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сша
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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353
60
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, панама, adidas ag, германия, сша, в мире

В Adidas призвали проверить реагирование на расовые проблемы в компании

15:05 17.06.2020
127
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип немецкой компании спортивной одежды и обуви Adidas
Логотип немецкой компании спортивной одежды и обуви Adidas
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Логотип немецкой компании спортивной одежды и обуви Adidas. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Сотрудники Adidas обратились к руководству компании с призывом проверить подход к расовым вопросам на рабочем месте и создать анонимную платформу, где сотрудники смогут сообщать о расизме и дискриминации, сообщает телеканал CNN.
Уточняется, что группа сотрудников компании из Германии, США, Австралии и Панамы направила письмо руководству с требованием проверить, каким образом глава отдела по работе с персоналом Карен Паркин реагировала на расовые проблемы в компании. Кроме того, сотрудники выступили за создание анонимной платформы для сообщений о расизме и дискриминации.
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"Наши сотрудники отважно обратились к людям в руководстве, они указали на тот факт, что мы не являемся представителями тех сообществ, которые приносят нам (компании - ред.) прибыль, и нам не хватает лидерства, процессов и целей, которые бы обеспечили это", - приводит телеканал текст письма сотрудников.
В самой компании сообщили, что отвергают все заявления, представленные в письме.
"Adidas и Reebok всегда были и будут против дискриминации в любых формах, и мы вместе выступаем против расизма", - говорится в заявлении компании.
На прошлой неделе после нескольких дней протестов сотрудников компания заявила, что предпринимает шаги, нацеленные на увеличение числа темнокожих и латиноамериканцев. Сообщается, что компания намерена нанять на 30% новых должностей афро- и латиноамериканцев. Всего в компании сейчас работают около 60 тысяч людей по всему миру.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаПанамаAdidas AGГерманияСШАВ мире
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