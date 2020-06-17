https://ria.ru/20200617/1573067389.html
В Adidas призвали проверить реагирование на расовые проблемы в компании
Сотрудники Adidas обратились к руководству компании с призывом проверить подход к расовым вопросам на рабочем месте и создать анонимную платформу, где... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:05
2020-06-17T15:05
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
панама
adidas ag
германия
сша
в мире
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150001/42/1500014237_0:296:3114:2048_1400x0_80_0_0_5a6508caa8e428e53dbf1796693faf3d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, панама, adidas ag, германия, сша, в мире
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости.
Сотрудники Adidas
обратились к руководству компании с призывом проверить подход к расовым вопросам на рабочем месте и создать анонимную платформу, где сотрудники смогут сообщать о расизме и дискриминации, сообщает телеканал CNN
.
Уточняется, что группа сотрудников компании из Германии
, США
, Австралии
и Панамы
направила письмо руководству с требованием проверить, каким образом глава отдела по работе с персоналом Карен Паркин реагировала на расовые проблемы в компании. Кроме того, сотрудники выступили за создание анонимной платформы для сообщений о расизме и дискриминации.
"Наши сотрудники отважно обратились к людям в руководстве, они указали на тот факт, что мы не являемся представителями тех сообществ, которые приносят нам (компании - ред.) прибыль, и нам не хватает лидерства, процессов и целей, которые бы обеспечили это", - приводит телеканал текст письма сотрудников.
В самой компании сообщили, что отвергают все заявления, представленные в письме.
"Adidas и Reebok всегда были и будут против дискриминации в любых формах, и мы вместе выступаем против расизма", - говорится в заявлении компании.
На прошлой неделе после нескольких дней протестов сотрудников компания заявила, что предпринимает шаги, нацеленные на увеличение числа темнокожих и латиноамериканцев. Сообщается, что компания намерена нанять на 30% новых должностей афро- и латиноамериканцев. Всего в компании сейчас работают около 60 тысяч людей по всему миру.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда
. Один из полицейских, который на протяжении нескольких минут наваливался коленом на шею Флойда, обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.