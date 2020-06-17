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Распространение нового коронавируса
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В Архангельской области рассказали об очагах коронавируса
Эпидемиологические расследования проводятся по крайней мере в пяти медицинских учреждениях Архангельской области, а также детском доме, где зафиксированы... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:05
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РИА Новости
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353
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В Архангельской области рассказали об очагах коронавируса

15:05 17.06.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Машина скорой помощи. Архивное фото
МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Эпидемиологические расследования проводятся по крайней мере в пяти медицинских учреждениях Архангельской области, а также детском доме, где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции, сообщили в оперштабе региона.
"Подходит к завершению работа эпидемиологов в АОКБ. Там, напомним, зафиксировано две вспышки. Первая - в пульмонологическом отделении, где заболели 23 человека - уже локализована. Вторая — в хирургическом корпусе, где заразились 129 человек – еще в работе", - говорится в сообщении.
Кроме того, локализована ситуация в Коношской ЦРБ — там зарегистрирован 31 случай, COVID-19 выявлен у 19 пациентов и 12 сотрудников. Продолжается эпидрасследование в Первой городской клинической больнице, где в кардиокорпусе выявлены 32 заболевших пациента и 19 сотрудников.
Работают эпидемиологи и в Северодвинском психоневрологическом диспансере: там 32 случая COVID-19, у 29 пациентов и 3 сотрудников. Зарегистрированы случаи заболевания в онкологическом диспансере — там выявлено шесть заболевших, но ситуация уже локализована благодаря оперативной реакции сотрудников.
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"Реализуются противоэпидемические меры и в Северодвинском детском доме, где зарегистрированы 10 случаев заболевания. Глава Минздрава Антон Карпунов уточнил, что дети из Северодвинского детского дома госпитализированы в лечебные учреждения", - добавили в оперштабе.
Глава регионального минздрава сообщил также, что наибольшее число пациентов с подтвержденным COVID-19 стационарно лечатся в областной клинической больнице — это 240 человек. В Северодвинской городской больнице №2 в стационаре находятся 188 человек, а в Котласской ЦРБ — 91 пациент.
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Пациенты, которые переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, находятся на амбулаторном лечении. В Архангельске самое большое число таких пациентов наблюдаются при городской поликлинике №2 — их 248, в Центре имени Семашко — 117 пациентов, в Северодвинской городской больнице №2 — 131, по медсанчасти № 58 ФМБА России проходит 1037 "амбулаторных" пациентов, в Новодвинске таковых — 104.
Всего в Архангельской области выявлено более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом. Наиболее сложная ситуация – в Северодвинске, въезд в который ограничен.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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