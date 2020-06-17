В Архангельской области рассказали об очагах коронавируса

МУРМАНСК, 17 июн – РИА Новости. Эпидемиологические расследования проводятся по крайней мере в пяти медицинских учреждениях Эпидемиологические расследования проводятся по крайней мере в пяти медицинских учреждениях Архангельской области , а также детском доме, где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции , сообщили в оперштабе региона.

"Подходит к завершению работа эпидемиологов в АОКБ. Там, напомним, зафиксировано две вспышки. Первая - в пульмонологическом отделении, где заболели 23 человека - уже локализована. Вторая — в хирургическом корпусе, где заразились 129 человек – еще в работе", - говорится в сообщении.

Кроме того, локализована ситуация в Коношской ЦРБ — там зарегистрирован 31 случай, COVID-19 выявлен у 19 пациентов и 12 сотрудников. Продолжается эпидрасследование в Первой городской клинической больнице, где в кардиокорпусе выявлены 32 заболевших пациента и 19 сотрудников.

Работают эпидемиологи и в Северодвинском психоневрологическом диспансере: там 32 случая COVID-19, у 29 пациентов и 3 сотрудников. Зарегистрированы случаи заболевания в онкологическом диспансере — там выявлено шесть заболевших, но ситуация уже локализована благодаря оперативной реакции сотрудников.

"Реализуются противоэпидемические меры и в Северодвинском детском доме, где зарегистрированы 10 случаев заболевания. Глава Минздрава Антон Карпунов уточнил, что дети из Северодвинского детского дома госпитализированы в лечебные учреждения", - добавили в оперштабе.

Глава регионального минздрава сообщил также, что наибольшее число пациентов с подтвержденным COVID-19 стационарно лечатся в областной клинической больнице — это 240 человек. В Северодвинской городской больнице №2 в стационаре находятся 188 человек, а в Котласской ЦРБ — 91 пациент.

Пациенты, которые переносят болезнь в легкой форме или бессимптомно, находятся на амбулаторном лечении. В Архангельске самое большое число таких пациентов наблюдаются при городской поликлинике №2 — их 248, в Центре имени Семашко — 117 пациентов, в Северодвинской городской больнице №2 — 131, по медсанчасти № 58 ФМБА России проходит 1037 "амбулаторных" пациентов, в Новодвинске таковых — 104.

Всего в Архангельской области выявлено более 4 тысяч случаев заражения коронавирусом. Наиболее сложная ситуация – в Северодвинске , въезд в который ограничен.