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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200617/1573067115.html
Отрицавший COVID-19 клирик не может служить литургию, напомнила епархия
Екатеринбургская епархия после сообщений СМИ о том, что отрицавший эпидемию коронавируса схиигумен Сергий (Николай Романов) в среду пообещал провести в... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T16:02
среднеуральский женский монастырь
ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря
схиигумен сергий (николай романов)
религия и мировоззрение
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среднеуральский женский монастырь, ситуация вокруг среднеуральского женского монастыря, схиигумен сергий (николай романов), коронавирус в россии, новости - религия и мировоззрение, павел дацюк , общество

Отрицавший COVID-19 клирик не может служить литургию, напомнила епархия

15:02 17.06.2020 (обновлено: 16:02 17.06.2020)
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© YouTube канал "Средний Путь"Стоп-кадр проповеди схиигумена Сергия (Николая Романова)
Стоп-кадр проповеди схиигумена Сергия (Николая Романова)
© YouTube канал "Средний Путь"
Стоп-кадр проповеди схиигумена Сергия (Николая Романова). Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июн - РИА Новости, Ольга Ерачина. Екатеринбургская епархия после сообщений СМИ о том, что отрицавший эпидемию коронавируса схиигумен Сергий (Николай Романов) в среду пообещал провести в Среднеуральском женском монастыре службу, напомнила, что священник не имеет права служить литургию.
В Среднеуральском монастыре введено круглосуточное дежурство с привлечением казаков по просьбе самого схиигумена. Законная игуменья, монахиня Варвара (Крыгина), была фактически отстранена от управления монастырем Сергием, являвшимся духовником обители. По данным ряда екатеринбургских СМИ, работающих на месте событий, к отцу Сергию на литургию приехал среди прочих хоккеист клуба "Автомобилист" Павел Дацюк.
"Отец Сергий не имеет права служить литургию", - сообщили РИА Новости в пресс-службе епархии, добавив, что их позиция по этому вопросу остается прежней.
Ранее Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права проповедовать. Это произошло после того, как он во время проповеди заявил, что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы", и призвал своих прихожан выходить на улицу. Несмотря на запрет, вскоре на YouTube появилось очередное выступление священника, в котором он вновь раскритиковал закрытие храмов "из-за псевдопандемии" коронавируса.
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В пресс-службе Екатеринбургской епархии РИА Новости пояснили, что настоятельница покинула обитель вместе с сестрами из-за того, что не разделяет позицию схиигумена.
В понедельник состоялось заседание епархиального церковного суда по делу схиигумена Сергия, однако рассмотрение деятельности священника было перенесено на 26 июня из-за того, что он, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу.
Из-за высказываний клирика на него также было заведено административное дело о распространении заведомо ложной информации, рассмотрение дела судом состоится 23 июня. В случае, если вина схиигумена будет доказана, ему грозит штраф от 30 до 100 тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Религия и мировоззрениеСреднеуральский женский монастырьСитуация вокруг Среднеуральского женского монастыряСхиигумен Сергий (Николай Романов)Коронавирус в РоссииНовости - Религия и мировоззрениеПавел ДацюкОбщество
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