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Глава Group-IB назвал самые распространенные виды киберпреступлений
Самые распространенные виды киберпреступлений в России — это социальная инженерия, Android-трояны, вирусы-шифровальщики, хищение денег с криптобирж и атаки... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:55
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, google android, общество

Глава Group-IB назвал самые распространенные виды киберпреступлений

14:59 17.06.2020 (обновлено: 15:55 17.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Владимир Песня
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн— РИА Новости. Самые распространенные виды киберпреступлений в России — это социальная инженерия, Android-трояны, вирусы-шифровальщики, хищение денег с криптобирж и атаки интернет-банкинга, рассказал РИА Новости глава специализирующейся на предотвращении кибератак международной компании Group-IB Илья Сачков.
За пять лет число киберпреступлений в России выросло более чем в 25 раз, следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Такая тенденция есть, это подтверждают и данные МВД: на фоне снижения в январе — апреле 2020 года количества убийств и покушений на убийства (минус 3,8 процента), грабежей (минус 9,5 процента) и разбоев (минус 19 процентов) рост IT-преступности составил 82,4 процента и в значительной степени повлиял на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений в стране — за четыре месяца на 0,8 процента", — сказал Сачков.
Он отметил, что большая часть киберпреступлений приходится на разного рода финансовые мошенничества с использованием социальной инженерии. "Такой рост даже не похож на обычный сезонный рост, как, например, перед Новым годом. Это в десятки раз больше, и пострадавших значительно больше", — добавил эксперт.
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
21 июня 2019, 14:43
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По его словам, за последние год-полтора стало просто в разы больше так называемых "обзвонов". "Это технология называется вишинг — мошеннические звонки по телефону. В ходе разговора мошенники выуживают данные банковской карты, заставляют сделать перевод или установить программы удаленного доступа для кражи денег", — пояснил собеседник агентства.
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