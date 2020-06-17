Глава Group-IB назвал самые распространенные виды киберпреступлений

МОСКВА, 17 июн— РИА Новости. Самые распространенные виды киберпреступлений в России — это социальная инженерия, Самые распространенные виды киберпреступлений в России — это социальная инженерия, Android -трояны, вирусы-шифровальщики, хищение денег с криптобирж и атаки интернет-банкинга, рассказал РИА Новости глава специализирующейся на предотвращении кибератак международной компании Group-IB Илья Сачков.

За пять лет число киберпреступлений в России выросло более чем в 25 раз, следует из доклада генпрокурора Игоря Краснова, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Такая тенденция есть, это подтверждают и данные МВД: на фоне снижения в январе — апреле 2020 года количества убийств и покушений на убийства (минус 3,8 процента), грабежей (минус 9,5 процента) и разбоев (минус 19 процентов) рост IT-преступности составил 82,4 процента и в значительной степени повлиял на увеличение общего количества зарегистрированных преступлений в стране — за четыре месяца на 0,8 процента", — сказал Сачков.

Он отметил, что большая часть киберпреступлений приходится на разного рода финансовые мошенничества с использованием социальной инженерии. "Такой рост даже не похож на обычный сезонный рост, как, например, перед Новым годом. Это в десятки раз больше, и пострадавших значительно больше", — добавил эксперт.