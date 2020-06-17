https://ria.ru/20200617/1573066700.html
Зеленский предложил отменить тесты для выпускников из-за COVID-19
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект, отменяющий обязательные выпускные экзамены и необходимое для поступления в вузы... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:57
2020-06-17T14:57
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
верховная рада украины
воз
владимир зеленский
украина
общество
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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коронавирус covid-19, верховная рада украины, воз, владимир зеленский, украина, общество
КИЕВ, 17 июн - РИА Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский
внес в Верховную раду
законопроект, отменяющий обязательные выпускные экзамены и необходимое для поступления в вузы прохождение внешнего независимого оценивания, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
"Установить, что в связи с осуществлением мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19), соискатели образования, завершающие получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации", - говорится в проекте закона.
Уточняется, что выпускники смогут сдать экзамены и написать тесты по желанию. "Соискатели образования, завершающие получение полного общего среднего образования в 2019/2020 учебном году, имеют право пройти государственную итоговую аттестацию, в том числе в форме внешнего независимого оценивания, по собственному желанию", - отмечается в тексте.
Ранее минздрав Украины сообщил, что число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в стране составляет 33234, умерли 943 человека, 14943 выздоровели.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ
, в мире выявлены уже более 7,9 миллиона случаев заражения, свыше 434 тысячи человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.