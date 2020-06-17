Москвичам напомнили о запрете на пикники в лесопарках

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Запрет на пикники в лесопарках Запрет на пикники в лесопарках Москвы сохраняется, инспекторы в области охраны окружающей среды ГПБУ " Мосприрода " усилили патрулирование на особо охраняемых природных территориях, нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"ГПБУ "Мосприрода" напоминает о том, что на природных территориях Москвы запрещено устраивать пикники, разводить огонь даже в специально отведенных для этого зонах. За ситуацией следят инспекторы в области охраны окружающей среды. Сейчас они усилили патрулирование на особо охраняемых природных территориях. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что природные территории открыты исключительно для прогулок и индивидуальных занятий спортом. Для безопасности отдыхающих во время прогулок временно запрещено пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками - недвижимыми конструкциями, на которых коронавирус может сохраняться дольше.

"Всего Мосприрода для комфортного пребывания на ООПТ, а также для предотвращения пожаров, на территориях природных парков подготовит порядка 250 пикниковых зон, оборудованных противопожарным инвентарем. Такие точки позволяют "локализировать рекреационную пикниковую нагрузку", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что использование мангала может нанести непоправимый вред природе: на почве, куда высыпали угли, "четыре года ничего не вырастет". "Пикниковые зоны размещаются там, где природа пострадает по минимуму - исходя из особенностей территории. Главное - поддержать особо охраняемые природные территории в максимально естественном природном состоянии. Любое вмешательство людей может негативно повлиять на сложившуюся экосистему. Например, шумная компания может отпугнуть птиц и животных, дым от мангала - насекомых, опыляющих растения", - отметила пресс-служба.

Уточняется, что актуализированный перечень пикниковых точек, расположенных на природных территориях, появится на сайте ГПБУ "Мосприрода", как только будет снят запрет на использование пикниковых зон.