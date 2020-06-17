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Оренбургская область
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Объем господдержки АПК Оренбуржья увеличен на миллиард рублей
Объем господдержки АПК Оренбуржья за прошлый год из бюджетов всех уровней превысил 4 миллиарда рублей, по сравнению с показателями 2018 года сумма возросла на... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:55
оренбургская область
денис паслер
оренбургская область
экономика
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денис паслер, оренбургская область, экономика

Объем господдержки АПК Оренбуржья увеличен на миллиард рублей

14:55 17.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗаготовка рулонов сена
Заготовка рулонов сена
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ОРЕНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Объем господдержки АПК Оренбуржья за прошлый год из бюджетов всех уровней превысил 4 миллиарда рублей, по сравнению с показателями 2018 года сумма возросла на миллиард рублей, сказал губернатор региона Денис Паслер выступая перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным докладом о работе правительства за прошлый год.
"На один миллиард рублей вырос объем господдержки из бюджетов всех уровней на АПК Оренбуржья за прошлый год и превысил 4 миллиарда рублей", - отметил Паслер.
Он рассказал, что с прошлого года в Оренбуржье, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", реализуется региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации".
Глава региона рассказал, что фермеры-участники проекта "Агростартап" уже получили более 120 миллионов рублей безвозмездной бюджетной помощи. На грантовые средства закупается племенной скот, семена, удобрения, сельхозтехника, оборудование для переработки сельхозпродукции. Обновляются и строятся здания ферм.
Города России. Оренбург
14:28Оренбургская область
На нацпроекты в Оренбуржье выделены почти 13 млрд рублей
В прошлом году было выдано 106 грантов на сумму более 400 миллионов рублей. 
"В регионе введены две новые региональные меры поддержки – на приобретение удобрений и на развитие животноводства. Сельхозтоваропроизводителями в прошлом году было приобретено 14,5 тысячи тонн минеральных удобрений, а в нынешнем году уже закуплено 52 тысячи тонны",- рассказал он.
Паслер напомнил, что в прошлом году в АПК региона были реализованы крупные инвестиционные проекты и якорные инвесторы являются эталонами организации производства для отдельных хозяйств и драйверами развития территорий Оренбургской области.
Особое внимание глава региона обратил на повышение качества жизни на селе. 
"Наряду с созданием рабочих мест, селу необходима современная социальная и инженерная инфраструктура. В прошлом году в регионе принята государственная программа "Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области. На реализацию мероприятий программы в нынешнем году выделено 1,1 миллиарда рублей",- подчеркнул он.
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Оренбургская областьДенис ПаслерОренбургская областьЭкономика
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