Объем господдержки АПК Оренбуржья увеличен на миллиард рублей

ОРЕНБУРГ, 17 июн – РИА Новости. Объем господдержки АПК Оренбуржья за прошлый год из бюджетов всех уровней превысил 4 миллиарда рублей, по сравнению с показателями 2018 года сумма возросла на миллиард рублей, сказал губернатор региона Объем господдержки АПК Оренбуржья за прошлый год из бюджетов всех уровней превысил 4 миллиарда рублей, по сравнению с показателями 2018 года сумма возросла на миллиард рублей, сказал губернатор региона Денис Паслер выступая перед депутатами Законодательного собрания с ежегодным докладом о работе правительства за прошлый год.

"На один миллиард рублей вырос объем господдержки из бюджетов всех уровней на АПК Оренбуржья за прошлый год и превысил 4 миллиарда рублей", - отметил Паслер.

Он рассказал, что с прошлого года в Оренбуржье, в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", реализуется региональный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации".

Глава региона рассказал, что фермеры-участники проекта "Агростартап" уже получили более 120 миллионов рублей безвозмездной бюджетной помощи. На грантовые средства закупается племенной скот, семена, удобрения, сельхозтехника, оборудование для переработки сельхозпродукции. Обновляются и строятся здания ферм.

В прошлом году было выдано 106 грантов на сумму более 400 миллионов рублей.

"В регионе введены две новые региональные меры поддержки – на приобретение удобрений и на развитие животноводства. Сельхозтоваропроизводителями в прошлом году было приобретено 14,5 тысячи тонн минеральных удобрений, а в нынешнем году уже закуплено 52 тысячи тонны",- рассказал он.

Паслер напомнил, что в прошлом году в АПК региона были реализованы крупные инвестиционные проекты и якорные инвесторы являются эталонами организации производства для отдельных хозяйств и драйверами развития территорий Оренбургской области

Особое внимание глава региона обратил на повышение качества жизни на селе.