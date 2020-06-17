https://ria.ru/20200617/1573066450.html
"Гормост" предостерег москвичей от купания в фонтанах в жару
Московские фонтаны не предназначены для купания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГБУ "Гормост". РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:53
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