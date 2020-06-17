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"Гормост" предостерег москвичей от купания в фонтанах в жару
Московские фонтаны не предназначены для купания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГБУ "Гормост". РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:53
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"Гормост" предостерег москвичей от купания в фонтанах в жару

14:53 17.06.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве
Фонтан Дружба народов на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Фонтан "Дружба народов" на ВДНХ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Московские фонтаны не предназначены для купания, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГБУ "Гормост".
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал РИА Новости, что температура в районе 30 градусов будет держаться в столице до пятницы включительно, это на 5 градусов выше климатической нормы. Среда может стать самым жарким днем этого сезона, 17 июня ожидается до +32, может быть установлен новый температурный рекорд. Аномальная жара спадет в выходные дни.
"Фонтаны являются механическим сооружением для улучшения эстетического восприятия окружающей среды, для купания не предназначены. Функции охраны правопорядка у фонтанов ГБУ Гормост не несёт", - отметили в пресс-службе.
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