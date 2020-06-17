Число жертв падения легкомоторного самолета в Одессе достигло двух

КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Второй пострадавший при падении легкомоторного самолета в Одесской области. Второй пострадавший при падении легкомоторного самолета в Одессе скончался в больнице, сообщила в среду пресс-служба Нацполиции Украины

Ранее в среду пресс-служба полиции Одесской области сообщила, что легкомоторный самолет упал в Одессе, один человек погиб, второго госпитализировали. По данным полиции, самолет упал на Овидиопольской дороге в Малиновском районе.

"В больнице скончался второй пострадавший. Установлено, что самолет проходил сертификационные испытания. С места происшествия полицейские изъяли план полета, в котором указана его цель и маршрут. По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом", - сообщается на сайте.