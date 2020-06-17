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Число жертв падения легкомоторного самолета в Одессе достигло двух
Второй пострадавший при падении легкомоторного самолета в Одессе скончался в больнице, сообщила в среду пресс-служба Нацполиции Украины в Одесской области. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:51
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одесская область, одесса, украина, в мире

Число жертв падения легкомоторного самолета в Одессе достигло двух

14:51 17.06.2020
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© Фото : ДСНС УкраїниСпасатели на месте падения легкомоторного самолета в Одессе
Спасатели на месте падения легкомоторного самолета в Одессе
© Фото : ДСНС України
Спасатели на месте падения легкомоторного самолета в Одессе
КИЕВ, 17 июн - РИА Новости. Второй пострадавший при падении легкомоторного самолета в Одессе скончался в больнице, сообщила в среду пресс-служба Нацполиции Украины в Одесской области.
Ранее в среду пресс-служба полиции Одесской области сообщила, что легкомоторный самолет упал в Одессе, один человек погиб, второго госпитализировали. По данным полиции, самолет упал на Овидиопольской дороге в Малиновском районе.
"В больнице скончался второй пострадавший. Установлено, что самолет проходил сертификационные испытания. С места происшествия полицейские изъяли план полета, в котором указана его цель и маршрут. По предварительной информации, причиной аварии могло стать ухудшение самочувствия пилота, который находился за штурвалом", - сообщается на сайте.
В полиции уточнили, что сейчас решается вопрос о создании комиссии, которая предоставит выводы о техническом состоянии самолета. По их результатам и выводам судебно-медицинской экспертизы о причине смерти погибших будет принято решение об окончательной правовой квалификации события.
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