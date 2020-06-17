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Распространение нового коронавируса
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В минфине Германии заявили о готовности страны ко второй волне пандемии
Германия в случае наступления второй волны пандемии коронавируса сможет найти дополнительные ресурсы для поддержки экономики, сообщил министр финансов Олаф... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
олаф шольц
германия
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, олаф шольц, германия, экономика

В минфине Германии заявили о готовности страны ко второй волне пандемии

14:50 17.06.2020
233
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи у больницы "Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг" в Берлине
Автомобиль скорой помощи у больницы Хелиос-клиник Эмиль фон Беринг в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Германия в случае наступления второй волны пандемии коронавируса сможет найти дополнительные ресурсы для поддержки экономики, сообщил министр финансов Олаф Шольц.
"Я абсолютно убежден, что с точки зрения медицинской политики сделали много для того, чтобы мы по возможности не оказались в ситуации, когда вторая волна (пандемии), в таком же масштабе, в котором мы пережили первую, вынудит нас снова масштабно снизить экономическую активность", - заявил Шольц на пресс-конференции в среду.
Он добавил, что все меры, которые сейчас принимаются для борьбы с пандемией, вселяют в него уверенность, что Германия сможет справиться с новыми вспышками. "Несмотря на это, у нас есть возможности что-то сделать, если это произойдет", - добавил он.
В среду правительство ФРГ приняло проект допбюджета, предусматривающий федеральные займы в текущем году на сумму 218,5 миллиарда евро. В Германии действуют многочисленные механизмы поддержки экономики - в марте был принят пакет общей суммой примерно в 1,1 триллиона евро (прямые выплаты плюс кредиты и гарантии по кредитам со стороны государства). Программа была дополнена в апреле, в том числе мерами по расширению применения пособий по неполной занятости (позволяют сохранять рабочие места в условиях снижения производительности в кризисные времена). Принимаемый в настоящее время дополнительный бюджет - это часть пакета стимулирования экономики, он предусматривает помимо прочего единовременные выплаты пособий на ребенка в размере 300 евро, снижение НДС для стимулирования потребления.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Олаф ШольцГерманияЭкономика
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