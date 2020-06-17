В минфине Германии заявили о готовности страны ко второй волне пандемии

Он добавил, что все меры, которые сейчас принимаются для борьбы с пандемией, вселяют в него уверенность, что Германия сможет справиться с новыми вспышками. "Несмотря на это, у нас есть возможности что-то сделать, если это произойдет", - добавил он.

В среду правительство ФРГ приняло проект допбюджета, предусматривающий федеральные займы в текущем году на сумму 218,5 миллиарда евро. В Германии действуют многочисленные механизмы поддержки экономики - в марте был принят пакет общей суммой примерно в 1,1 триллиона евро (прямые выплаты плюс кредиты и гарантии по кредитам со стороны государства). Программа была дополнена в апреле, в том числе мерами по расширению применения пособий по неполной занятости (позволяют сохранять рабочие места в условиях снижения производительности в кризисные времена). Принимаемый в настоящее время дополнительный бюджет - это часть пакета стимулирования экономики, он предусматривает помимо прочего единовременные выплаты пособий на ребенка в размере 300 евро, снижение НДС для стимулирования потребления.