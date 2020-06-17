https://ria.ru/20200617/1573066258.html
В минфине Германии заявили о готовности страны ко второй волне пандемии
Германия в случае наступления второй волны пандемии коронавируса сможет найти дополнительные ресурсы для поддержки экономики, сообщил министр финансов Олаф... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:50
2020-06-17T14:50
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
олаф шольц
германия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f5c8a8bbb5c1bcff831e52d1734ab7eb.jpg
1
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_f5c8a8bbb5c1bcff831e52d1734ab7eb.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_5b43ae22b0dd4c8ab06436d99fd51707.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569029946_51:0:2099:2048_1400x0_80_0_0_87bc59643632286c6a5469341ebe5646.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, олаф шольц, германия, экономика
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Германия
в случае наступления второй волны пандемии коронавируса сможет найти дополнительные ресурсы для поддержки экономики, сообщил министр финансов Олаф Шольц.
"Я абсолютно убежден, что с точки зрения медицинской политики сделали много для того, чтобы мы по возможности не оказались в ситуации, когда вторая волна (пандемии), в таком же масштабе, в котором мы пережили первую, вынудит нас снова масштабно снизить экономическую активность", - заявил Шольц
на пресс-конференции в среду.
Он добавил, что все меры, которые сейчас принимаются для борьбы с пандемией, вселяют в него уверенность, что Германия сможет справиться с новыми вспышками. "Несмотря на это, у нас есть возможности что-то сделать, если это произойдет", - добавил он.
В среду правительство ФРГ приняло проект допбюджета, предусматривающий федеральные займы в текущем году на сумму 218,5 миллиарда евро. В Германии действуют многочисленные механизмы поддержки экономики - в марте был принят пакет общей суммой примерно в 1,1 триллиона евро (прямые выплаты плюс кредиты и гарантии по кредитам со стороны государства). Программа была дополнена в апреле, в том числе мерами по расширению применения пособий по неполной занятости (позволяют сохранять рабочие места в условиях снижения производительности в кризисные времена). Принимаемый в настоящее время дополнительный бюджет - это часть пакета стимулирования экономики, он предусматривает помимо прочего единовременные выплаты пособий на ребенка в размере 300 евро, снижение НДС для стимулирования потребления.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.