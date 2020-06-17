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https://ria.ru/20200617/1573066202.html
Немецкой компании разрешили испытать вакцину от COVID-19 на людях
Немецкая компания CureVac получила разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса в ФРГ и Бельгии, в тестах... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:50
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, германия, мюнхен, в мире

Немецкой компании разрешили испытать вакцину от COVID-19 на людях

14:50 17.06.2020
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© Иллюстрация РИА Новости . DepositphotosВакцина от коронавируса
Вакцина от коронавируса
© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos
БЕРЛИН, 17 июн - РИА Новости. Немецкая компания CureVac получила разрешение на проведение первой фазы клинических испытаний собственной вакцины от коронавируса в ФРГ и Бельгии, в тестах примут участие 168 человек в возрасте от 18 до 60 лет, говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в РИА Новости.
"CureVac AG, биофармацевтическая компания и пионер в области доклинической и клинической разработки вакцины на основе человеческой РНК для предотвращения инфекции SARS-CoV-2, заявила сегодня о том, что немецкий регулятор институт Пауля Эрлиха и бельгийское агентство FAMHP выдали разрешение на проведение первой фазы клинического исследования программы вакцинации от инфекции SARS-CoV-2. Исследование проводится в Германии и Бельгии. Первые испытуемые должны быть вакцинированы в институте тропической медицины в Тюбингене и университетской клинике Гента (Бельгия), в институте тропической медицины университетской клиники LMU в Мюнхене и в Ганноверской медицинской школе", - говорится в заявлении.
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Разработка вакцины была начата в начале 2020 года, в ходе первой фазы вакцинированы будут "168 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет", говорится в сообщении. Цель исследований состоит в том, чтобы определить оптимальную дозу и оценить безопасность, а также иммунный ответ человека на препарат.
Как заявил в среду институт Пауля Эрлиха, там исходят из того, что в следующие месяцы в Германии стартуют и другие клинические исследования возможных вакцин от коронавируса. На сайте ведомства заявили, что для эффективной борьбы с пандемией необходимы несколько вакцин, чтобы обеспечить разные потребности пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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