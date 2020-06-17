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https://ria.ru/20200617/1573066148.html
Ефремова повезли на очередной допрос по делу о смертельном ДТП
Актёра Михаила Ефремова повезли к следователям на очередной допрос по делу о ДТП со смертельным исходом в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:37
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
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александр добровинский
марк захаров
происшествия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
Сотрудник ФСИН приехал к Ефремову и увез его на допрос
Сотрудники ФСИН приехали в квартиру Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП, и увезли его на допрос к следователям.
2020-06-17T14:47
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, александр добровинский, марк захаров, происшествия

Ефремова повезли на очередной допрос по делу о смертельном ДТП

14:47 17.06.2020 (обновлено: 15:37 17.06.2020)
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Актёра Михаила Ефремова повезли к следователям на очередной допрос по делу о ДТП со смертельным исходом в Москве, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой", водитель которой, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, умер от полученных травм в больнице. Прокуратура Москвы заявила, что артист в момент ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Спустя несколько дней после ДТП Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи Сергея Захарова, а также обещал помощь, если "ее примут". Артист заявил, что честно понесет наказание, и назвал содеянное "непростительным". Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский сказал РИА Новости, что семья Захарова не приняла извинения Ефремова и не примет от него материальную помощь.
Первый раз Ефремова возили на допрос 11 июня.
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