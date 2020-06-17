У Финляндии не было шансов получить Карелию при Горбачеве, заявил эксперт

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Никаких шансов на получение Никаких шансов на получение Карелии при СССР у Финляндии не было, такой сценарий мог бы состояться лишь в результате войны, сообщил РИА Новости бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе

Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен ранее заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии. Об этом сообщил портал iltalehti.fi, ссылаясь на новую книгу экс-дипломата. По утверждению Сеппинена, Финляндия имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х годов, однако президент Мауно Койвисто ими не воспользовался.

"Я не думаю, что передача любой территории нашей страны иностранному государству встретила бы поддержку народа… Передача территорий какой-либо другой стране в истории была возможна только в результате войны", - сказал эксперт. Он добавил, что любой из лидеров нашего государства, который осмелился бы отдать кусочек нашей земли, рискнул бы своей должностью.

"У нас страна большая, ее территория огромная, но, как говорил бывший министр иностранных дел СССР Андрей Громыко , лишней земли у нас нет", - отметил собеседник агентства, добавив, что у Финляндии никаких шансов получить Карелию не было.

"Самое страшное – это прецедент: сегодня вы отдали финнам Карелию, а завтра японцы попросят у вас острова. Другое дело, когда мы вели переговоры с китайцами о делимитации и демаркации границ, чтобы выровнять пограничные линии, в результате которых незначительная часть нашей территории отошла Китаю, другая часть, принадлежащая КНР – нам", - пояснил Орджоникидзе, добавив, что уступки в дипломатии могут иметь место лишь тогда, когда они взаимны.

"Односторонние уступки всегда ведут лишь к тому, что у вас попросят еще. Я не помню в истории, чтобы какая-то страна на добровольных основаниях получила часть территории и после этого не захотела бы получить еще", - заключил эксперт.