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У Финляндии не было шансов получить Карелию при Горбачеве, заявил эксперт
Никаких шансов на получение Карелии при СССР у Финляндии не было, такой сценарий мог бы состояться лишь в результате войны, сообщил РИА Новости бывший... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:46
юкка сеппинен
мауно койвисто
сергей орджоникидзе
михаил горбачев
финляндия
ссср
республика карелия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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юкка сеппинен, мауно койвисто, сергей орджоникидзе, михаил горбачев, финляндия, ссср, республика карелия

У Финляндии не было шансов получить Карелию при Горбачеве, заявил эксперт

14:46 17.06.2020
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Сергей Орджоникидзе
Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Сергей Орджоникидзе
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Заместитель секретаря Общественной палаты Российской Федерации Сергей Орджоникидзе. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. Никаких шансов на получение Карелии при СССР у Финляндии не было, такой сценарий мог бы состояться лишь в результате войны, сообщил РИА Новости бывший заместитель генерального секретаря ООН, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Сергей Орджоникидзе.
Бывший эксперт МИД Финляндии, экс-дипломат, доктор политологии и писатель-документалист Юкка Сеппинен ранее заявил, что Советский Союз при Михаиле Горбачеве якобы был готов начать переговоры о передаче Карелии. Об этом сообщил портал iltalehti.fi, ссылаясь на новую книгу экс-дипломата. По утверждению Сеппинена, Финляндия имела шансы получить Карелию с конца 1980-х по начало 1990-х годов, однако президент Мауно Койвисто ими не воспользовался.
"Я не думаю, что передача любой территории нашей страны иностранному государству встретила бы поддержку народа… Передача территорий какой-либо другой стране в истории была возможна только в результате войны", - сказал эксперт. Он добавил, что любой из лидеров нашего государства, который осмелился бы отдать кусочек нашей земли, рискнул бы своей должностью.
"У нас страна большая, ее территория огромная, но, как говорил бывший министр иностранных дел СССР Андрей Громыко, лишней земли у нас нет", - отметил собеседник агентства, добавив, что у Финляндии никаких шансов получить Карелию не было.
Михаил Сергеевич Горбачев
11:27
"Горбачев-фонд" ответил на сообщения о переговорах с Финляндией о Карелии
"Самое страшное – это прецедент: сегодня вы отдали финнам Карелию, а завтра японцы попросят у вас острова. Другое дело, когда мы вели переговоры с китайцами о делимитации и демаркации границ, чтобы выровнять пограничные линии, в результате которых незначительная часть нашей территории отошла Китаю, другая часть, принадлежащая КНР – нам", - пояснил Орджоникидзе, добавив, что уступки в дипломатии могут иметь место лишь тогда, когда они взаимны.
"Односторонние уступки всегда ведут лишь к тому, что у вас попросят еще. Я не помню в истории, чтобы какая-то страна на добровольных основаниях получила часть территории и после этого не захотела бы получить еще", - заключил эксперт.
Ранее руководитель пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко заявил РИА Новости, что заявления бывшего финского дипломата о готовности СССР при Михаиле Горбачеве начать переговоры о передаче Карелии Финляндии являются ложью, это никогда не обсуждалось, беседы тогдашних лидеров двух стран опубликованы и полностью опровергают эту фальшивку.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
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Юкка СеппиненМауно КойвистоСергей ОрджоникидзеМихаил ГорбачевФинляндияСССРРеспублика Карелия
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