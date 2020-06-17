Крымские мечети открылись для коллективных молитв

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Крымские Крымские мечети открылись для проведения коллективных молитв, которые были приостановлены в марте из-за эпидемии коронавируса, при этом режим ношения масок сохранится, сообщила пресс-служба муфтията Крыма

Все мечети Крыма были закрыты с 23 марта для профилактики коронавирусной инфекции. По данным муфтията, в Крыму действует более 300 мечетей.

"С 15 июня 2020 года приказом муфтия Крыма возобновлены, в частности, пятничные и коллективные молитвы, обряды дуа, а также имянаречения и никях в мечетях, просветительские и образовательные мероприятия", - говорится в сообщении.

Проведение коллективных обрядов и посещение мечетей возможно только с использованием маски и средств дезинфекции, отметили в муфтияте. Между молящимися в мечети и другом культовом помещении необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, кроме того, с собой необходимо иметь индивидуальный молельный коврик.