https://ria.ru/20200617/1573066028.html
Крымские мечети открылись для коллективных молитв
Крымские мечети открылись для проведения коллективных молитв, которые были приостановлены в марте из-за эпидемии коронавируса, при этом режим ношения масок... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:45
2020-06-17T14:45
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
республика крым
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/150033/37/1500333791_0:82:1500:926_1400x0_80_0_0_215a78755a4acf3a700ccf2eb1fda0e4.jpg
https://ria.ru/20200603/1572432825.html
https://ria.ru/20200420/1570311996.html
республика крым
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/150033/37/1500333791_0:82:1500:926_1400x0_80_0_0_215a78755a4acf3a700ccf2eb1fda0e4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/150033/37/1500333791_79:0:1422:1007_1400x0_80_0_0_f2f2ccd8e7d656dd9be0dac36ccfbb31.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150033/37/1500333791_247:0:1254:1007_1400x0_80_0_0_8029ee31e4953d6a50e8db97f5dacac4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение, республика крым, общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости.
Крымские мечети
открылись для проведения коллективных молитв, которые были приостановлены в марте из-за эпидемии коронавируса, при этом режим ношения масок сохранится, сообщила пресс-служба муфтията Крыма
.
Все мечети Крыма были закрыты с 23 марта для профилактики коронавирусной инфекции. По данным муфтията, в Крыму действует более 300 мечетей.
"С 15 июня 2020 года приказом муфтия Крыма возобновлены, в частности, пятничные и коллективные молитвы, обряды дуа, а также имянаречения и никях в мечетях, просветительские и образовательные мероприятия", - говорится в сообщении.
Проведение коллективных обрядов и посещение мечетей возможно только с использованием маски и средств дезинфекции, отметили в муфтияте. Между молящимися в мечети и другом культовом помещении необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, кроме того, с собой необходимо иметь индивидуальный молельный коврик.
В муфтияте советуют при посещении мечети воздерживаться от рукопожатий и объятий. Муфтият также рекомендует максимально кратко проводить коллективные молебны, а также сократить время погребальных обрядов.