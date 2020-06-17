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Религия и мировоззрение
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Крымские мечети открылись для коллективных молитв
Крымские мечети открылись для проведения коллективных молитв, которые были приостановлены в марте из-за эпидемии коронавируса, при этом режим ношения масок... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:45
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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новости - религия и мировоззрение, республика крым, общество

Крымские мечети открылись для коллективных молитв

14:45 17.06.2020
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© Анастасия КончаковскаяБольшая ханская мечеть
Большая ханская мечеть
© Анастасия Кончаковская
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июн - РИА Новости. Крымские мечети открылись для проведения коллективных молитв, которые были приостановлены в марте из-за эпидемии коронавируса, при этом режим ношения масок сохранится, сообщила пресс-служба муфтията Крыма.
Все мечети Крыма были закрыты с 23 марта для профилактики коронавирусной инфекции. По данным муфтията, в Крыму действует более 300 мечетей.
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"С 15 июня 2020 года приказом муфтия Крыма возобновлены, в частности, пятничные и коллективные молитвы, обряды дуа, а также имянаречения и никях в мечетях, просветительские и образовательные мероприятия", - говорится в сообщении.
Проведение коллективных обрядов и посещение мечетей возможно только с использованием маски и средств дезинфекции, отметили в муфтияте. Между молящимися в мечети и другом культовом помещении необходимо соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра, кроме того, с собой необходимо иметь индивидуальный молельный коврик.
В муфтияте советуют при посещении мечети воздерживаться от рукопожатий и объятий. Муфтият также рекомендует максимально кратко проводить коллективные молебны, а также сократить время погребальных обрядов.
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