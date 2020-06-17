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Китайские и российские студенты обменялись идеями по эпидемии COVID-19
В Хэфэе состоялся видеофорум, посвященный COVID-19. Четыре десятка профессоров и студентов из Аньхойского медицинского университета и Балтийского федерального... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:44
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россия, китай

Китайские и российские студенты обменялись идеями по эпидемии COVID-19

14:44 17.06.2020
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© Depositphotos / SimpleFotoСтуденты
Студенты
© Depositphotos / SimpleFoto
МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". В Хэфэе состоялся видеофорум, посвященный COVID-19. Четыре десятка профессоров и студентов из Аньхойского медицинского университета и Балтийского федерального университета обсуждали вопросы вспышки, распространения, лечения, профилактики и контроля эпидемии.
В течение двух с лишним часов студенты обменивались идеями по таким темам, как учеба и жизнь студентов на фоне вируса и их участие в волонтерских работах.
По мнению ректора БФУ Александра Федорова, только в сотрудничестве и кооперации страны смогут противостоять глобальным вызовам и угрозам.
"Онлай-обмен расширил каналы сотрудничества и общения между нами, а также создал мост дружбы и эмоций между преподавателями и студентами двух университетов" - сказала ректор АМУ Цао Юнься.
В декабре прошлого года делегация российского вуза побывала в Аньхойском и договорилась о сотрудничестве в области обмена студентами, подготовки преподавателей, научных исследованиях, культурных обменах.
В конце марта китайский университет пожертвовал БФУ 2 600 защитных масок.
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