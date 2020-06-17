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США сохранили протекционизм даже в кризис, заявил Новак
США сохранили протекционистские меры даже в период кризиса из-за коронавируса, примером чего является обсуждение сейчас возможности новых санкций против... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:43
тед круз (сенатор от штата техас)
северный поток — 2
балтийское море
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
александр новак
сша
украина
экономика
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балтийское море
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
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тед круз (сенатор от штата техас), северный поток — 2, балтийское море, министерство энергетики рф (минэнерго россии), александр новак, сша, украина, экономика

США сохранили протекционизм даже в кризис, заявил Новак

14:42 17.06.2020 (обновлено: 14:43 17.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. США сохранили протекционистские меры даже в период кризиса из-за коронавируса, примером чего является обсуждение сейчас возможности новых санкций против газопровода "Северный поток — 2", такой подход не способствует совместным усилиям по восстановлению мировой экономики, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
"По поводу "Северного потока — 2", по поводу других вопросов, которые, тем не менее, сохранились, на мой взгляд, и они, конечно, не накладывают положительный отпечаток на развитие ситуации. То есть, к сожалению, протекционистские меры, они сохранились даже в период кризиса", - сказал Новак в ходе сессии МИРЭС "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех".
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
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Оператор обжаловал решение немецкого регулятора по "Северному потоку — 2"
"И мы это видим по заявлениям, по тем проектам законов, которые разрабатываются, в том числе, в сенате США, и это, конечно, на мой взгляд, не совсем позитивно играет для того, чтобы вместе принимать усилия по восстановлению мировой экономики, по развитию рыночных инструментов, по устойчивой энергетике", - отметил глава российского Минэнерго.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку трубопровода, немедленно ее прекратить. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке работ.
В начале июня в сенат США был внесен новый законопроект о санкциях против "Северного потока — 2". Он предлагает вводить санкции против страховщиков судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
Строительство газопровода Северный поток-2
Вчера, 16:33
Польша и ФРГ не достигли согласия по "Северному потоку — 2"
420102
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Тед Круз (сенатор от штата Техас)Северный поток — 2Балтийское мореМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Александр НовакСШАУкраинаЭкономика
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