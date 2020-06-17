США сохранили протекционизм даже в кризис, заявил Новак

"По поводу "Северного потока — 2", по поводу других вопросов, которые, тем не менее, сохранились, на мой взгляд, и они, конечно, не накладывают положительный отпечаток на развитие ситуации. То есть, к сожалению, протекционистские меры, они сохранились даже в период кризиса", - сказал Новак в ходе сессии МИРЭС "COVID-19: Ускорить переход к энергетике будущего для всех".