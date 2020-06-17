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Полиция устанавливает причины падения легкомоторного самолета в Одессе
Полиция предварительно квалифицировала падение легкомоторного самолета в Одессе как "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного,... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:53
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353
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владимир малиновский, одесская область, украина, одесса, в мире

Полиция устанавливает причины падения легкомоторного самолета в Одессе

14:38 17.06.2020 (обновлено: 14:53 17.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Залесский / Перейти в фотобанкСотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве, где состоится финал "Евровидения"
Сотрудник полиции около международного выставочного центра в Киеве, где состоится финал Евровидения
© РИА Новости / Виталий Залесский
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КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Полиция предварительно квалифицировала падение легкомоторного самолета в Одессе как "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" и устанавливает причины происшествия, сообщила в среду пресс-служба управления национальной полиции Украины в Одесской области.
Ранее в среду пресс-служба полиции Одесской области сообщила, что легкомоторный самолет упал в Одессе, один человек погиб, второго госпитализировали. По данным полиции, самолет упал на Овидиопольской дороге в Малиновском районе.
"Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства его падения. Предварительно событие квалифицировано по части 3 статьи 276 ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта") уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По данным полиции, оба мужчины, которые находились в самолете, пилоты. Самолет принадлежит одному из предприятий.
Спасатели на месте падения легкомоторного самолета в Одессе
13:36
В Одессе один человек погиб при падении легкомоторного самолета
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Владимир МалиновскийОдесская областьУкраинаОдессаВ мире
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