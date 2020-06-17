Полиция устанавливает причины падения легкомоторного самолета в Одессе

"Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства его падения. Предварительно событие квалифицировано по части 3 статьи 276 ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта") уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.