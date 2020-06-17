Полиция устанавливает причины падения легкомоторного самолета в Одессе

КИЕВ, 17 июн – РИА Новости. Полиция предварительно квалифицировала падение легкомоторного самолета в Одессе как "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта" и устанавливает причины происшествия, сообщила в среду пресс-служба управления национальной полиции Украины в Одесской области.
Ранее в среду пресс-служба полиции Одесской области сообщила, что легкомоторный самолет упал в Одессе, один человек погиб, второго госпитализировали. По данным полиции, самолет упал на Овидиопольской дороге в Малиновском районе.
"Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства его падения. Предварительно событие квалифицировано по части 3 статьи 276 ("нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта") уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По данным полиции, оба мужчины, которые находились в самолете, пилоты. Самолет принадлежит одному из предприятий.