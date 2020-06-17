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В Росморречфлоте рассказали о строительстве Нижегородского гидроузла
Строительство Нижегородского гидроузла выйдет за пределы 2024 года, сообщил руководитель Росморречфлота Александр Пошивай на онлайн-вебинаре "ПортНьюс". РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:05
александр пошивай
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
нижний новгород
городец
нижегородская область
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нижний новгород
городец
нижегородская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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353
60
александр пошивай, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), нижний новгород, городец, нижегородская область

В Росморречфлоте рассказали о строительстве Нижегородского гидроузла

15:05 17.06.2020
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© РИА Новости / Олег Золото / Перейти в фотобанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород
© РИА Новости / Олег Золото
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Строительство Нижегородского гидроузла выйдет за пределы 2024 года, сообщил руководитель Росморречфлота Александр Пошивай на онлайн-вебинаре "ПортНьюс".
Газета "Коммерсант" в мае сообщала, что начало фактической реализации проекта создания гидроузла отложено на 2021 год. Таким образом, с учетом продолжительности стройки почти пять лет проект рискует выйти за пределы 2024 года. Изначально планировалось, что объект будет сдан в 2021 году, об этом заявлял летом 2017 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда должность премьер-министра РФ.
"Сейчас мы находимся в очередной стадии согласования того финального варианта проекта с правительством Нижегородской области… По состоянию на сегодня уже подключилось правительство страны к решению этого вопроса, и вопросы оценки техногенного воздействия на окружающую среду, которые стали главной препоной в реализации этого проекта, предполагается после завершения всестороннего анализа решать в рамках вынесения на третий этап реализации данного проекта. Надеемся, что все-таки мы к общему знаменателю придем. Сейчас уже понятно по (Нижегородскому гидроузлу - ред.), что до конца 2024 года со всеми этими дополнительными мероприятиями, нам не успеть", - сказал Пошивай.
"Но будем, что называется, выходить на стадийность с тем, чтобы этот принципиальный вопрос для речного судоходства, в первую очередь, для круизного судоходства, был решен с учетом имеющихся обстоятельств максимально оперативно", - добавил он.
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Низконапорный гидроузел – это вариант возобновления судоходства на Волге на отрезке ГородецНижний Новгород. Гидроузел включен в стратегию развития внутреннего водного транспорта России. Нижегородский низконапорный гидроузел будет обладать пропускной способностью свыше 30 миллионов тонн грузов. Проект получил принципиальное одобрение ученых-водников, но вызвал опасения у местных жителей из-за вероятности подтопления и нарушения экологической безопасности региона, в связи с чем была создана межведомственная рабочая группа.
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Александр ПошивайФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Нижний НовгородГородецНижегородская область
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