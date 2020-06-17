Путин призвал "Росатом" обеспечить безопасность центров обработки данных

"Да. Но все-таки у вас особый режим работы атомных электростанций. Здесь появятся новые физические, юридические лица, надо быть очень аккуратными, надо обеспечить безопасность", - сказал Путин в ходе рабочей встречи.

"Режимы должны быть обеспечены. А в целом вы абсолютно правы, их нужно держать рядом. Это существенным образом - мы на одном из совещаний об этом говорили - будет облегчать их работу, снизит их издержки, связанные с энергетикой", - заключил Путин.