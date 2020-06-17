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Путин призвал "Росатом" обеспечить безопасность центров обработки данных
Президент России Владимир Путин призвал Росатом обеспечить безопасность при размещении центров обработки данных на территориях атомных станций. РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T15:13
алексей лихачев
ростелеком
европа
экономика
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир путин
в мире
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РИА Новости
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353
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алексей лихачев, ростелеком, европа, экономика, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир путин, в мире

Путин призвал "Росатом" обеспечить безопасность центров обработки данных

14:37 17.06.2020 (обновлено: 15:13 17.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал Росатом обеспечить безопасность при размещении центров обработки данных на территориях атомных станций.
В ходе рабочей встречи глава Росатома Алексей Лихачев сообщил главе государства, что компания вместе с Ростелекомом запустили в прошлом году самый крупный центр обработки данных (ЦОД) в Европе. Он отметил, что есть идея такие центры размещать на территориях атомных станций.
"Да. Но все-таки у вас особый режим работы атомных электростанций. Здесь появятся новые физические, юридические лица, надо быть очень аккуратными, надо обеспечить безопасность", - сказал Путин в ходе рабочей встречи.
"Конечно, все будет", - ответил Лихачев.
"Режимы должны быть обеспечены. А в целом вы абсолютно правы, их нужно держать рядом. Это существенным образом - мы на одном из совещаний об этом говорили - будет облегчать их работу, снизит их издержки, связанные с энергетикой", - заключил Путин.
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Алексей ЛихачевРостелекомЕвропаЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир ПутинВ мире
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