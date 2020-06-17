В Черногории задержали более 20 человек в ходе акции полиции

БЕЛГРАД, 17 июн – РИА Новости. Двадцать три человека, включая сотрудников коммунальных служб, задержаны в результате акции полиции Черногории в муниципалитете Будва, пострадал один полицейский, заявило управление полиции страны.

Муниципальная власть туристической столицы Черногории с осени 2019 года находится под давлением правящей Демократической партии социалистов и ее коалиционных партнеров. Несколько попыток переизбрать местные органы власти и сменить их административным путем ранее не дали результата. Специальное контртеррористическое подразделение полиции Черногории (SAJ) в среду утром провело силовую акцию, в ходе которой задержаны градоначальник Будвы Марко Царевич из ДФ, председатель скупщины (муниципального собрания) Крсто Радович из партии Демократическая Черногория и другие члены местного руководства оппозиционеров.

Множество граждан в настоящее время окружили расположенные рядом здания муниципалитета и центра безопасности (отделение МВД), их сдерживает кордон полиции. Лидер оппозиционного Демократического фронта Милан Кнежевич заявил РИА Новости, что силовая акция полиции поставила Черногорию на грань конфликта.

"В результате интервенции полиции утром собравшиеся сломали стекла на входных дверях в здание муниципалитета. Среди собравшихся были и сотрудники муниципальных служб – службы защиты и спасения и коммунальной полиции, которые также оказали активное сопротивление сотрудникам полиции при исполнении обязанностей", - сообщило управление полиции Черногории.

МВД осудило поступок спасателей и коммунальных полицейских и обвинило их в безответственности и непрофессионализме, "так как и эти службы – часть единой системы безопасности и должны содействовать".

"За оказание сопротивления сотрудникам полиции и препятствование им в исполнении служебных обязанностей задержано 23 человека, среди которых и несколько сотрудников названных служб", - указало ведомство.