Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20200617/1573065347.html
Российско-китайский мультфильм участвует в конкурсе во Франции
Во французском Анси стартовал Международный анимационный фестиваль. Российский режиссер Дмитрий Геллер представил в конкурсе короткого метра фильм... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:33
россия-китай: главное
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155037/21/1550372161_0:322:3067:2047_1400x0_80_0_0_ae13379efc81a831db6a8e976f2d12e0.jpg
https://ria.ru/20200617/1573065105.html
россия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/155037/21/1550372161_0:322:3067:2047_1400x0_80_0_0_ae13379efc81a831db6a8e976f2d12e0.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155037/21/1550372161_0:0:2729:2047_1400x0_80_0_0_4d00df725494a5387bfc4e64d1459b6f.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155037/21/1550372161_44:0:2091:2047_1400x0_80_0_0_082c557cd25f35b9cede64257f14d15b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай

Российско-китайский мультфильм участвует в конкурсе во Франции

14:33 17.06.2020
18
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкУлица города Анси
Улица города Анси
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Во французском Анси стартовал Международный анимационный фестиваль. Российский режиссер Дмитрий Геллер представил в конкурсе короткого метра фильм российско-китайского производства "10000 уродливых чернильных пятен".
Автор неоднократно давал лекции в Цзилиньском институте анимации и вел курсы. Одной из совместных работ стал нынешний мультфильм-участник конкурса. Перед зрителем открывается история китайских художников Ши Тао и Чжу Да, которые давно не встречались и теперь направляются друг к другу.
Фестиваль в Анси – одно из старейших и значимых событий в мире анимации. Смотр родился из секции "Международные дни анимации", которая появилась в 1956 году на Каннском фестивале. В 1960 году было принято решение на базе секции организовать самостоятельный анимационный фестиваль.
Невский проспект в Санкт-Петербурге
14:32Россия-Китай: Главное
Конкурс "Мост китайского языка" прошел Петербурге
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
Рекомендуем
Конференция Digital Brand Day - The Energy of Action
Конференция Digital Brand Day — The Energy of Action пройдет 23 июня
Цифровое деловое пространство (ЦДП)
Ветеранов ВОВ поздравят интерактивной открыткой в центре Москвы
Невский проспект в Санкт-Петербурге
Конкурс "Мост китайского языка" прошел Петербурге
Заготовка рулонов сена
Объем господдержки АПК Оренбуржья увеличен на миллиард рублей
Студенты
Китайские и российские студенты обменялись идеями по эпидемии COVID-19
Город Тюмень
Количество обращений в службу занятости Тюменской области снизилось втрое
Онлайн-лекция на тему Ответственность журналиста во время чрезвычайных ситуаций в рамках SputnikPro
SputnikPro для индийских университетов продолжается
Города России. Оренбург
На нацпроекты в Оренбуржье выделены почти 13 млрд рублей
Ван И
Китай потребовал от Индии тщательного расследования инцидента на границе
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
В МИД Индии оценили ситуацию в Ладакхе
Виды Тюмени
Информсистемы в Тюменской области соответствуют нормам безопасности
Музыкант Военного оркестра
В Ярославле состоится проезд военной техники в честь 75-летия Победы
Бронеавтомобили военной полиции РФ в Сирии
Россия зафиксировала три нарушения перемирия в Сирии за сутки
Въезд в г.Химки со стороны Москвы
Строительство детского сада на 250 мест в Химках завершено на 50%
Вывоз и утилизация мусора
Свыше 90% СНТ Подмосковья заключили договоры на вывоз мусора
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:44В Рязанской области бродячая собака покусала шестерых детей
16:44В Вологодской области 18 июня начнется второй этап снятия ограничений
16:41Детали поставки туннеля для дезинфекции в резиденцию Путина не раскрывают
16:39Москалькова поприветствовала возможный обмен Уилана на Ярошенко и Бута
16:36Пензенский завод продал первые 30 туннелей для дезинфекции
16:35Адвокат семьи погибшего в ДТП с Ефремовым объяснил позицию по компенсации
16:35В родильном отделении больницы в Перми выявили семь заболевших COVID-19
16:34Эксперт прокомментировал введение США новых санкций против Сирии
16:33Число умерших от COVID-19 в Сербии достигло 257
16:33Далай-лама считает убийство на основе религии немыслимым
16:32Житель Луганска пытался дать взятку сотруднику Генпрокуратуры ЛНР
16:27Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах
16:24"Деловая Россия" назвала проблемы с уголовными делами против бизнеса
16:24Страны Евросоюза скоординируют открытие границ для России и других стран
16:20Далай-лама рассказал, что делает во время пандемии
16:18В Рязанской области церковь середины XIX века пострадала при пожаре
16:16Обвиняемый в убийстве историк Соколов сменил адвоката
16:15Памфилова попросила провести мониторинг избирательных участков
16:15На Камчатке инспекторы заповедника готовы стать гидами на вулкане
16:14Минздрав Ирака обсудил с российской стороной лечение больных COVID-19
Лента новостейМолния