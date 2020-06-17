Российско-китайский мультфильм участвует в конкурсе во Франции

Автор неоднократно давал лекции в Цзилиньском институте анимации и вел курсы. Одной из совместных работ стал нынешний мультфильм-участник конкурса. Перед зрителем открывается история китайских художников Ши Тао и Чжу Да, которые давно не встречались и теперь направляются друг к другу.