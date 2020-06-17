Российско-китайский мультфильм участвует в конкурсе во Франции

МОСКВА, 17 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Во французском Анси стартовал Международный анимационный фестиваль. Российский режиссер Дмитрий Геллер представил в конкурсе короткого метра фильм российско-китайского производства "10000 уродливых чернильных пятен".
Автор неоднократно давал лекции в Цзилиньском институте анимации и вел курсы. Одной из совместных работ стал нынешний мультфильм-участник конкурса. Перед зрителем открывается история китайских художников Ши Тао и Чжу Да, которые давно не встречались и теперь направляются друг к другу.
Фестиваль в Анси – одно из старейших и значимых событий в мире анимации. Смотр родился из секции "Международные дни анимации", которая появилась в 1956 году на Каннском фестивале. В 1960 году было принято решение на базе секции организовать самостоятельный анимационный фестиваль.