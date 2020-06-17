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В Генпрокуратуре отметили снижение числа погибших в авиакатастрофах
Число погибших в авиакатастрофах в России в 2019 году сократилось по сравнению с предыдущим годом почти в два раза, говорится в докладе генпрокурора о состоянии РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:33
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шереметьево (аэропорт)
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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sukhoi superjet, шереметьево (аэропорт), общество

В Генпрокуратуре отметили снижение числа погибших в авиакатастрофах

14:33 17.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число погибших в авиакатастрофах в России в 2019 году сократилось по сравнению с предыдущим годом почти в два раза, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в РФ (есть в распоряжении РИА Новости).
"По итогам 2019 года в сфере функционирования воздушного транспорта отмечается снижение уровня аварийности. Так, в сравнении с 2018 годом количество катастроф уменьшилось с 32 до 22, а число погибших – с 139 до 75", - отмечается в документе.
Крупнейшей авиакатастрофой в России в прошлом году стало аварийное приземление SSJ100 в "Шереметьево" в мае, когда погиб 41 человек.
Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге
14 июня, 14:16
В аэропорту Пулково столкнулись два пассажирских самолета
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Sukhoi SuperjetШереметьево (аэропорт)Общество
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