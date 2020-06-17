В Генпрокуратуре отметили снижение числа погибших в авиакатастрофах

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Число погибших в авиакатастрофах в России в 2019 году сократилось по сравнению с предыдущим годом почти в два раза, говорится в докладе генпрокурора о состоянии законности и правопорядка в РФ (есть в распоряжении РИА Новости).