https://ria.ru/20200617/1573065288.html
В Генпрокуратуре отметили снижение числа погибших в авиакатастрофах
Число погибших в авиакатастрофах в России в 2019 году сократилось по сравнению с предыдущим годом почти в два раза, говорится в докладе генпрокурора о состоянии РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:33
2020-06-17T14:33
sukhoi superjet
шереметьево (аэропорт)
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
sukhoi superjet, шереметьево (аэропорт), общество