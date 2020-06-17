В Нижегородской области 18-19 июня протестируют онлайн-голосование

"В Нижегородской области 18 и 19 июня 2020 года протестируют систему дистанционного голосования по поправкам в конституцию, которое пройдет на онлайн-платформе 2020og.ru. В бюллетене тестового электронного голосования необходимо ответить на вопрос: на что должна быть потрачена большая часть бюджета в проекте "Формирование комфортной городской среды" – на благоустройство дворов или общественных пространств?", - отметила пресс-служба, пояснив, что протестировать систему смогут нижегородцы, зарегистрировавшиеся на участие в электронном голосовании по изменениям в конституцию.