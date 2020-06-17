В Нижегородской области 18-19 июня протестируют онлайн-голосование

УФА, 17 июн – РИА Новости. Власти Нижегородской области протестируют систему онлайн-голосования по поправкам в конституцию 18 и 19 июня, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"В Нижегородской области 18 и 19 июня 2020 года протестируют систему дистанционного голосования по поправкам в конституцию, которое пройдет на онлайн-платформе 2020og.ru. В бюллетене тестового электронного голосования необходимо ответить на вопрос: на что должна быть потрачена большая часть бюджета в проекте "Формирование комфортной городской среды" – на благоустройство дворов или общественных пространств?", - отметила пресс-служба, пояснив, что протестировать систему смогут нижегородцы, зарегистрировавшиеся на участие в электронном голосовании по изменениям в конституцию.
Губернатор региона Глеб Никитин, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что от мнения жителей области по поводу комфортной городской среды будет зависеть распределение средств внутри проекта.
"Мнение жителей станет для нас определяющим при разработке программы на ближайшие годы", - сказал Никитин.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.