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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200617/1573065067.html
В Нижегородской области 18-19 июня протестируют онлайн-голосование
Власти Нижегородской области протестируют систему онлайн-голосования по поправкам в конституцию 18 и 19 июня, сообщили журналистам в пресс-службе правительства... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:31
голосование по поправкам в конституцию
игорь никитин
глеб никитин
владимир путин
москва
нижегородская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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игорь никитин, глеб никитин, владимир путин, москва, нижегородская область, общество

В Нижегородской области 18-19 июня протестируют онлайн-голосование

14:31 17.06.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевНапечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Алексей Майшев
Напечатанные бюллетени к голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото
УФА, 17 июн – РИА Новости. Власти Нижегородской области протестируют систему онлайн-голосования по поправкам в конституцию 18 и 19 июня, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.
"В Нижегородской области 18 и 19 июня 2020 года протестируют систему дистанционного голосования по поправкам в конституцию, которое пройдет на онлайн-платформе 2020og.ru. В бюллетене тестового электронного голосования необходимо ответить на вопрос: на что должна быть потрачена большая часть бюджета в проекте "Формирование комфортной городской среды" – на благоустройство дворов или общественных пространств?", - отметила пресс-служба, пояснив, что протестировать систему смогут нижегородцы, зарегистрировавшиеся на участие в электронном голосовании по изменениям в конституцию.
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14:06Голосование по поправкам в Конституцию
МВД проверит информацию о ложных аккаунтах для онлайн-голосования
Губернатор региона Глеб Никитин, которого цитирует пресс-служба, подчеркнул, что от мнения жителей области по поводу комфортной городской среды будет зависеть распределение средств внутри проекта.
"Мнение жителей станет для нас определяющим при разработке программы на ближайшие годы", - сказал Никитин.
Общероссийское голосование по поправке в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Вчера, 21:27
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
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Голосование по поправкам в КонституциюИгорь НикитинГлеб НикитинВладимир ПутинМоскваНижегородская областьОбщество
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