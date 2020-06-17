ЕК создаст правила борьбы с влиянием иностранных субсидий на конкуренцию

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия намерена разработать новые правила для борьбы с негативным влиянием иностранных субсидий компаниям в Евросоюзе на работу внутреннего рынка ЕС, говорится в сообщении ЕК.

Правила ЕС в области конкуренции, инструменты торговой защиты и правила государственных закупок играют важную роль в обеспечении справедливых условий для работы компаний на Едином рынке ЕС, отмечает ЕК. Субсидии со стороны государств-членов ЕС регулируются правилами оказания государственной помощи союза, чтобы избежать искажений на внутреннем едином рынке ЕС. Субсидии компаниям в Евросоюзе, предоставляемые правительствами стран, не входящих в ЕС, по-видимому, оказывают все более негативное влияние на конкуренцию на едином рынке, но не подпадают под контроль ЕС по оказанию госпомощи, отмечает ЕК.

Растет число случаев, когда иностранные субсидии, по-видимому, способствовали приобретению компаний ЕС или искажали инвестиционные решения, рыночные операции или ценовую политику их бенефициаров или искажали торги в сфере госзакупок в ущерб несубсидируемым компаниям, отмечает ЕК.

Более того, существующие правила торговой защиты относятся только к экспорту товаров из третьих стран и, таким образом, не учитывают все искажения, вызванные субсидиями стран, не входящих в ЕС. В тех случаях, когда иностранные субсидии принимают форму финансовых потоков, облегчающих приобретение компаний из ЕС, или когда они напрямую поддерживают деятельность компании в ЕС возникает, по-видимому, пробел в регулировании, отмечает ЕК.

Еврокомиссия в среду представила так называемую "Белую книгу", в которой предложены некоторые решения этих проблем.