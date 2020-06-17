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ЕК создаст правила борьбы с влиянием иностранных субсидий на конкуренцию
Мария Князева. Еврокомиссия намерена разработать новые правила для борьбы с негативным влиянием иностранных субсидий компаниям в Евросоюзе на работу внутреннего РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:31
мария князева
еврокомиссия
евросоюз
экономика
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мария князева, еврокомиссия, евросоюз, экономика

ЕК создаст правила борьбы с влиянием иностранных субсидий на конкуренцию

14:31 17.06.2020
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© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости, Мария Князева. Еврокомиссия намерена разработать новые правила для борьбы с негативным влиянием иностранных субсидий компаниям в Евросоюзе на работу внутреннего рынка ЕС, говорится в сообщении ЕК.
Правила ЕС в области конкуренции, инструменты торговой защиты и правила государственных закупок играют важную роль в обеспечении справедливых условий для работы компаний на Едином рынке ЕС, отмечает ЕК. Субсидии со стороны государств-членов ЕС регулируются правилами оказания государственной помощи союза, чтобы избежать искажений на внутреннем едином рынке ЕС. Субсидии компаниям в Евросоюзе, предоставляемые правительствами стран, не входящих в ЕС, по-видимому, оказывают все более негативное влияние на конкуренцию на едином рынке, но не подпадают под контроль ЕС по оказанию госпомощи, отмечает ЕК.
Растет число случаев, когда иностранные субсидии, по-видимому, способствовали приобретению компаний ЕС или искажали инвестиционные решения, рыночные операции или ценовую политику их бенефициаров или искажали торги в сфере госзакупок в ущерб несубсидируемым компаниям, отмечает ЕК.
Более того, существующие правила торговой защиты относятся только к экспорту товаров из третьих стран и, таким образом, не учитывают все искажения, вызванные субсидиями стран, не входящих в ЕС. В тех случаях, когда иностранные субсидии принимают форму финансовых потоков, облегчающих приобретение компаний из ЕС, или когда они напрямую поддерживают деятельность компании в ЕС возникает, по-видимому, пробел в регулировании, отмечает ЕК.
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Еврокомиссия в среду представила так называемую "Белую книгу", в которой предложены некоторые решения этих проблем.
"Белая книга в настоящее время открыта для общественных консультаций до 23 сентября 2020 года. В свете полученных (комментариев), ЕК представит соответствующие законодательные предложения по устранению искажающего воздействия иностранных субсидий на единый рынок", - говорится в релизе.
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Мария КнязеваЕврокомиссияЕвросоюзЭкономика
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