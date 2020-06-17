Власти Пермского края продлили срок действия жилищных сертификатов

ПЕРМЬ, 17 июн – РИА Новости. Власти Пермского края из-за ограничительных мер, связанных с распространением . Власти Пермского края из-за ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19 , на два месяца продлили сроки реализации свидетельств по программе "Молодая семья" - такое решение принято в среду на заседании краевого правительства, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.

"Решение связано с действием ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Теперь воспользоваться господдержкой в 10% на приобретение жилья молодые семьи смогут в течение 8 месяцев (ранее срок был полгода), господдержкой на оплату 30-35% – до 9 месяцев (ранее – до 7 месяцев)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе губернатора Пермского края уточнили, что на продление сроков реализации сертификатов могут рассчитывать семьи, получившие документы в период с 1 февраля по 5 мая 2020 года.

Как отметил в ходе обсуждения вопроса врио губернатора региона Дмитрий Махонин, за 2020-2022 годы денежные средства, которые будут направлены по программе, составят порядка 3,5 миллиардов рублей.

"Это позволит сократить срок нахождения в очереди примерно в два раза. Если раньше семьи стояли в очереди и 8, и 10 лет, то с 2020 года этот показатель будет составлять 3-4 года. Благодаря этому для почти 7 тысяч семей жилищная проблема будет решена, что является достаточно неплохим показателем", – цитирует пресс-служба Махонина.

При этом Махонин раскритиковал работу ряда муниципальных образований края, в которых есть заметные отставания от графика выдачи сертификатов молодым семьям. "Работа не везде налажена надлежащим образом <…> ряд муниципалитетов подтянулcя, но все равно есть над чем работать", – сказал Махонин.

В министерстве социального развития Пермского края пояснили, что программа по улучшению жилищных условий "Молодая семья" реализуется в Пермском крае более 10 лет. Социальные выплаты позволяют обеспечить семье первоначальный взнос на ипотеку, покупку и строительство жилого помещения, а также реконструкцию и завершение ранее начатого строительства. Размер федеральной социальной выплаты составляет 30-35% (827 620 рублей) региональной – 10% (234 274 рублей).