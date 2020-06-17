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Власти Пермского края продлили срок действия жилищных сертификатов
Власти Пермского края из-за ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, на два месяца продлили сроки реализации свидетельств по программе... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:33
пермский край
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РИА Новости
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пермский край

Власти Пермского края продлили срок действия жилищных сертификатов

14:33 17.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНовые дома в городе Усолье Пермского края
Новые дома в городе Усолье Пермского края
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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ПЕРМЬ, 17 июн – РИА Новости. Власти Пермского края из-за ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19, на два месяца продлили сроки реализации свидетельств по программе "Молодая семья" - такое решение принято в среду на заседании краевого правительства, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"Решение связано с действием ограничительных мер из-за распространения коронавирусной инфекции. Теперь воспользоваться господдержкой в 10% на приобретение жилья молодые семьи смогут в течение 8 месяцев (ранее срок был полгода), господдержкой на оплату 30-35% – до 9 месяцев (ранее – до 7 месяцев)", - говорится в сообщении.
В пресс-службе губернатора Пермского края уточнили, что на продление сроков реализации сертификатов могут рассчитывать семьи, получившие документы в период с 1 февраля по 5 мая 2020 года.
Как отметил в ходе обсуждения вопроса врио губернатора региона Дмитрий Махонин, за 2020-2022 годы денежные средства, которые будут направлены по программе, составят порядка 3,5 миллиардов рублей.
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"Это позволит сократить срок нахождения в очереди примерно в два раза. Если раньше семьи стояли в очереди и 8, и 10 лет, то с 2020 года этот показатель будет составлять 3-4 года. Благодаря этому для почти 7 тысяч семей жилищная проблема будет решена, что является достаточно неплохим показателем", – цитирует пресс-служба Махонина.
При этом Махонин раскритиковал работу ряда муниципальных образований края, в которых есть заметные отставания от графика выдачи сертификатов молодым семьям. "Работа не везде налажена надлежащим образом <…> ряд муниципалитетов подтянулcя, но все равно есть над чем работать", – сказал Махонин.
В министерстве социального развития Пермского края пояснили, что программа по улучшению жилищных условий "Молодая семья" реализуется в Пермском крае более 10 лет. Социальные выплаты позволяют обеспечить семье первоначальный взнос на ипотеку, покупку и строительство жилого помещения, а также реконструкцию и завершение ранее начатого строительства. Размер федеральной социальной выплаты составляет 30-35% (827 620 рублей) региональной – 10% (234 274 рублей).
"Помимо этого, при рождении нового ребенка в семьях-участниках федеральной программы дополнительно выплачиваются средства в размере 5% (109 130 рублей), а в семьях-участниках региональной программы – 100% от основной выплаты", - добавили в краевом Минсоце.
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