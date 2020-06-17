ЕР предложила обеспечить учителей льготным высокоскоростным интернетом

"Во время дистанционного обучения мы стали получать обращения от учителей о том, что они несут очень большие затраты на интернет. Его оплата, на наш взгляд, должна компенсироваться государством. Мы предлагаем расширить акцию "Помоги учиться дома" и обеспечить педагогов льготным доступом к интернету", – сказала Аршинова на совещании с реготделениями партии.