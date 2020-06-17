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ЕР предложила обеспечить учителей льготным высокоскоростным интернетом
"Единая Россия" предлагает обеспечить учителей по всей стране льготным высокоскоростным интернетом, сообщила координатор партпроекта ЕР "Новая школа", депутат... РИА Новости, 17.06.2020
2020-06-17T14:28
госдума рф
единая россия
чувашская республика (чувашия)
свердловская область
образование - общество
общество
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353
60
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госдума рф, единая россия, чувашская республика (чувашия), свердловская область, образование - общество, общество

ЕР предложила обеспечить учителей льготным высокоскоростным интернетом

14:28 17.06.2020
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает обеспечить учителей по всей стране льготным высокоскоростным интернетом, сообщила координатор партпроекта ЕР "Новая школа", депутат Госдумы Алена Аршинова.
Акция "Помоги учиться дома" запущена ЕР, Минпросвещения РФ и Агентством стратегических инициатив для помощи школьникам из нуждающихся семей с организацией дистанционного обучения в цифровом формате.
"Во время дистанционного обучения мы стали получать обращения от учителей о том, что они несут очень большие затраты на интернет. Его оплата, на наш взгляд, должна компенсироваться государством. Мы предлагаем расширить акцию "Помоги учиться дома" и обеспечить педагогов льготным доступом к интернету", – сказала Аршинова на совещании с реготделениями партии.
По словам Аршиновой, такой опыт уже успешно реализован в ряде регионов - в Чувашской Республике и Свердловской области. Теперь партия предлагает масштабировать опыт регионов на всю страну.
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Госдума РФЕдиная РоссияЧувашская Республика (Чувашия)Свердловская областьОбразование - ОбществоОбщество
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